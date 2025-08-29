Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?2 комментария
Белоусов сообщил о ежемесячном освобождении 600-700 кв. километров в зоне СВО
Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 квадратных километров территорий в рамках специальной военной операции на Украине, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава Минобороны отметил значительное увеличение темпов продвижения войск по сравнению с началом года. Белоусов подчеркнул: «Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700», передает ТАСС.
Министр напомнил, что год назад коллегия определила десять приоритетных направлений деятельности военного ведомства, среди которых ключевым является достижение победы в специальной военной операции и выполнение решений, определенных президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу в Минобороны сообщили, что на минувшей неделе армия России освободила населенные пункты Клебан-Бык, Нелеповка, Запорожское, Филия, Первое Мая и Среднее.
Напомним, накануне российские войска освободили Нелеповку в ДНР. До этого они освободили поселок Первое Мая в ДНР. Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области.