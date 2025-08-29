Белоусов: ВС России ежемесячно освобождают 600-700 кв. километров в зоне СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Глава Минобороны отметил значительное увеличение темпов продвижения войск по сравнению с началом года. Белоусов подчеркнул: «Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700», передает ТАСС.

Министр напомнил, что год назад коллегия определила десять приоритетных направлений деятельности военного ведомства, среди которых ключевым является достижение победы в специальной военной операции и выполнение решений, определенных президентом РФ Владимиром Путиным.

В пятницу в Минобороны сообщили, что на минувшей неделе армия России освободила населенные пункты Клебан-Бык, Нелеповка, Запорожское, Филия, Первое Мая и Среднее.

Напомним, накануне российские войска освободили Нелеповку в ДНР. До этого они освободили поселок Первое Мая в ДНР. Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области.