Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.
Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона
Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».
Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.