18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.2 комментария
Западные СМИ отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС Синвара
Смерть главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не повлияет на конфликт в Газе и не изменит трагическую реальность на Ближнем Востоке, несмотря на возобновленные усилия США по прекращению огня, пишут западные СМИ.
Телекомпания CNN отмечает, что смерть Синвара не изменит ситуацию на Ближнем Востоке и не приведет к урегулированию конфликта в секторе Газа, передает ТАСС.
В материале отмечается, что гибель лидеров редко влияет на исход конфликтов.
Как пишет The Washington Post, убийство Синвара символизирует возобновление военного господства Израиля, но не победу над ХАМАС.
Газета подчеркивает, что Израиль уже ликвидировал трех лидеров ХАМАС, но движение остается активным. По мнению издания, у премьер-министра Биньямина Нетаньяху нет плана по стабилизации ситуации в Газе.
The Washington Post добавляет, что ликвидация Синвара не станет предвестником конца ХАМАС. Так, по оценкам аналитиков, движение сохраняет стойкость из-за разочарования палестинцев израильской оккупацией и провалами мирных переговоров.
Газета отмечает, что устранение Синвара не решило стратегические проблемы Израиля и не освободило заложников.
Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов. Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.
Генсек НАТО Марка Рютте заявил, что не расстроится, если узнает, что информация об убийстве Синвара окажется правдой. Спикер МИД Мария Захарова пожелала премьеру Нидерландов не подавиться на фоне его реакции на убийство главы ХАМАС.