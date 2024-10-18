18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.2 комментария
Захарова пожелала Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС
Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.
В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.
По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.
Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.
Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.
«Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.
Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.
Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.