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    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Пичугину удалось выжить в Охотском море

    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня

    Захарова пожелала Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    15 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене

    Новое командование НАТО в Висбадене заменит США в координации поставок на Украину

    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое командование НАТО, открытое в германском Висбадене, займется координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, заменяя в этой функции США и укрепляя безопасность альянса.

    НАТО открыло новое командование в германском Висбадене, которое будет заниматься координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, сообщает ТАСС.

    Эта структура, получившая название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), заменит США в этой функции. До президентских выборов в США все полномочия по координации должны быть переданы новой штаб-квартире.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытие этого командования приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО. Он подчеркнул важность работы 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса.

    Штаб-квартира NSATU была создана по решению саммита НАТО в июле в Вашингтоне. После введения в действие нового командования для стран альянса, за исключением США, все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и станут обязательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Столтенберг в своей прощальной речи в Брюсселе призвал страны – члены НАТО увеличить расходы на оборону, на специальном заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю Марку Рютте, а бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники на Украину.


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    17 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о «начале последнего дня» ХАМАС

    Нетаньяху заявил о продолжении операции в Газе после ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ликвидация военными Израиля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Это было объявлено в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения. Нетаньяху отметил, что это событие знаменует «начало последнего дня» для ХАМАС, и организация больше не будет править в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава израильского правительства подчеркнул, что военная операция не завершится на ликвидации Синвара и будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Одной из таких целей, по его словам, является освобождение удерживаемых радикалами заложников. Нетаньяху также заявил, что Израиль готов сохранить жизнь и дать возможность уйти тем радикалам, которые освободят заложников и сдадутся властям.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Позже источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

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    17 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара

    Байден сообщил, что спецслужбы США содействовали поиску и ликвидации Синвара

    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка оказала помощь Израилю в отслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара после нападения 7 октября, заявил президент США Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что вскоре после событий 7 октября он распорядился о совместной работе сотрудников Специальных операций и специалистов по разведке США с израильскими коллегами, сообщает ТАСС.

    «Вскоре после резни 7 октября я поручил сотрудникам Специальных операций и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», – заявил Байден.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

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    17 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа

    Израильские службы безопасности подтвердили устранение Яхьи Синвара в Газе

    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа
    @ Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

    Как пишет израильская гостелерадиокомпания Kan, по данным источников, эта информация была установлена на основе анализа образцов ДНК, собранных после операции, передает ТАСС.

    Источники Kan отмечают, что установление личности Синвара облегчается тем обстоятельством, что он в прошлом был под стражей в израильских тюрьмах.

    По данным источника телеканала Sky News Arabia, Синвар погиб в результате столкновения с израильскими военными в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Этот инцидент подчеркивает напряженность и продолжающийся конфликт между израильскими силами и палестинскими вооруженными группировками.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

    Ранее ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    17 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Песков раскритиковал «план Зеленского»
    Песков раскритиковал «план Зеленского»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

    «То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что западные страны, включая представителей НАТО, скорее всего, негативно воспринимают подобные предложения, считая их нелогичными и неумными.

    На ваш взгляд
    Поддержат ли страны Запада план Зеленского?




    Результаты


    Представитель Кремля также подчеркнул, что реакция европейских партнеров и НАТО свидетельствует о нежелании принимать предложения Зеленского, которые несут угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее мировые СМИ сообщили, что план Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы», который исключает уступки территорий или заморозку конфликта и предполагает присоединение Украины к НАТО и удары по России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца.

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    17 октября 2024, 07:40 • Новости дня
    Ганчев: Запад разрешил Киеву удары вглубь России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение о разрешении удара ВСУ вглубь России дальнобойным вооружением было принято на Западе.

    По его словам, на Западе уже принято решение разрешить Киеву наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО, передает РИА «Новости».

    «Думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения», – заявил Ганчев.

    По его мнению, западные страны разрабатывают механизмы для передачи этой техники Украине, чтобы усилить ее военные возможности в конфликте с Россией.

    Ганчев выразил уверенность, что официальное заявление о разрешении ударов вглубь России может появиться в ближайшее время.

    Ранее на встрече в Лондоне премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили военные потребности Украины, при этом Британия подтвердила свою позицию по поводу права Украины наносить удары по территории России, но запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России остался в силе.

    Также сообщалось, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

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    17 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    WSJ сообщила о задержке поставки истребителей F-16 Украине

    WSJ: Украина не получит истребители F-16 и обученных пилотов до лета 2025 года

    WSJ сообщила о задержке поставки истребителей F-16 Украине
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

    Основной причиной задержки является сложное обучение пилотов, которое включает не только опытных военных, но и молодых бойцов, что увеличивает сроки подготовки. Кроме того, у украинцев возникли трудности с изучением языка, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Согласно источникам WSJ, восемь украинских пилотов, обучающихся на F-16 в Аризоне, вернутся на Украину в начале следующего года. Еще восемь пилотов начали подготовку в прошлом месяце в Румынии. Дополнительно несколько пилотов проходят обучение базовым навыкам пилотирования во Франции и Британии.

    Ранее президент США Джозеф Байден поручил обучить 18 украинских пилотов на F-16 в 2025 году, а американский генерал Джеймс Хекер заявил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на этих истребителях из-за отсутствия опыта.

    Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти.

    Напомним, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявлял о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе. В то же время украинский генерал Николай Маломуж отметил, что истребителей F-16, переданных Украине, недостаточно для стратегической эффективности в боевых действиях.

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    15 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Россия выразила обеспокоенность возможным ответом Израиля Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия контактирует с Израилем на различных уровнях, высказывая опасения по поводу возможного военного ответа Ирану, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    По его словам, контакты с израильской стороной происходят на различных уровнях и каналах, включая взаимодействие с посольствами и дипломатами в Москве и Израиле, сообщает ТАСС.

    Богданов отметил, что российские дипломаты активно работают в Израиле, а общение с израильскими представителями ведется практически в ежедневном режиме. «Конечно, конечно. Контакты идут на разных уровнях. Мы, конечно, в контакте здесь [в Москве] с посольствами и госпожой послом [Израиля]. И наш посол очень активно там работает», – сказал Богданов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский президент Масуд Пезешкиан на саммите «Каспийской пятерки» в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США блокируют принятие Советом Безопасности ООН решение по Израилю.

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    16 октября 2024, 08:57 • Новости дня
    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН

    Le Parisien: Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН в 1947 году

    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН и должен соблюдать указы организации, сообщила газета Parisien.

    Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН в 1947 году, когда был поддержан план разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства, передает Ura.Ru со ссылкой на Parisien.

    Президент Франции подчеркнул важность соблюдения международных указов и резолюций Израилем.

    Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

    В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. Кроме того, Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на ливано-израильской границе.

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    17 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Россия предостерегла Израиль от ударов по Ирану

    МИД России предупредил об опасности ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар по ядерным объектам Ирана будет катастрофическим и противоречит принципам ядерной безопасности.

    Рябков отметил, что такие действия могут повлечь катастрофические последствия и перечеркнуть существующие постулаты ядерной безопасности. «Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», – заявил он, подчеркивая важность соблюдения международных принципов в этой сфере, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД РФ также добавил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу в диалоге с международными партнерами. По его словам, любые военные действия в отношении ядерных объектов могут привести к глобальным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    16 октября 2024, 03:20 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске 50 снарядов из Ливана по Израилю

    Из Ливана по Израилю запустили 50 снарядов, часть которых перехвачена ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске примерно 50 снарядов с территории Ливана, сообщает ТАСС. Сирены воздушной тревоги сработали в районе Верхней Галилеи, после чего были замечены снаряды, направленные на израильскую территорию.

    Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, часть снарядов удалось перехватить. Однако несколько снарядов упали на территорию Израиля, что подтвердили обнаруженные обломки.

    Отмечается, что это событие происходит на фоне активной фазы военной операции Израиля под названием «Стрелы севера», начатой 23 сентября. Операция нацелена против формирований «Хезболлах» в Ливане и включает массированные удары по их военным объектам. Цель операции – обеспечение безопасности в северных приграничных районах, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч израильских граждан.

    В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных зонах на юге Ливана в рамках этой стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, что привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Израильские военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки.

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто на севере Ливана погибли 18 человек, включая беженцев.

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    17 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

    Нидерланды разрешили Украине применять F-16 для ударов по военным объектам в России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может использовать поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по военным целям в России, международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

    Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные истребители F-16 для атак на военные цели в России. По словам Брекелманса, важным условием является соблюдение международного права, однако оно не накладывает ограничений на расстояния, которых могут наноситься удары, передает РИА «Новости».

    Брекелманс подчеркнул, что первая партия F-16 уже находится в воздушном пространстве Украины. Он также отметил, что международное право не запрещает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.

    Нидерланды подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16 после получения экспортной лицензии в июле, Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов на F-16.

    Президент России Владимир Путин заявил, что разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия будут означать войну НАТО с Россией.

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    15 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Эрдоган назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев

    Эрдоган заявил, что основание Израиля в 1948 году стало катастрофой для палестинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, отметив, что это событие привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Эрдоган заявил на Конференции будущего Палестины в Анкаре, что называть Израиль государством было бы неправильно, и указал, что израильская политика оккупации ведет к постоянному кровопролитию в Палестине, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что в результате действий Израиля в 1948 году было изгнано около миллиона палестинцев и разрушено 675 деревень и городов. Он также указал на неопределенность официальных границ Израиля, называя его «так называемым государством», и подчеркнул, что на 74-й Генассамблее ООН он поднимал вопрос о границах Израиля, на который не получил ответа.

    Турецкий лидер также выразил обеспокоенность израильской экспансионистской политикой, указав на нападения на Ливан. По словам Эрдогана, если не остановить Израиль, его экспансионизм может продолжиться, представляя опасность для других стран. Он отметил, что Турция принимает все необходимые меры предосторожности для предотвращения возможных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган заявил, что международное сообщество остановит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как когда-то Адольфа Гитлера. Турецкий президент сообщил, что новой целью атак израильских военных после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли». Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля.

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