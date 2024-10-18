Захарова пожелала Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

«Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

