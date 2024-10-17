Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.10 комментариев
Журналисту Глебу Пьяных грозит уголовное преследование
Глебу Пьяных грозит уголовное дело за уклонение от закона об иноагентах
Журналисту Глебу Пьяных*, признанному иноагентом в России, грозит уголовное дело за нарушением требований законодательства об иноагентах, поскольку он неоднократно размещал материалы без соответствующей плашки.
Журналисту Глебу Пьяных** грозит уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В правоохранительных органах утверждают, что для возбуждения дела есть все основания, сообщает ТАСС.
Глеб Пьяных, признанный в России иностранным агентом, в течение последнего года якобы неоднократно публиковал материалы в социальных сетях без необходимой плашки об иноагенте. Это нарушение может привести к уголовному преследованию.
Закон об иностранных агентах в России требует от юридических и физических лиц, признанных иностранными агентами, маркировать свои публикации соответствующим образом, чтобы информировать читателей о своем статусе. Нарушение этого требования влечет за собой определенные правовые последствия, включая возможность возбуждения уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст России добавил в реестр иноагентов общественные организации «Роскомсвобода*» и Anti-Corruption Foundation, а также бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова и журналиста Глеба Пьяных.
Также бывшего следователя Кирилла Качура включили в реестр иностранных агентов за финансирование из-за рубежа и публикацию критики властей в соцсетях.
Кроме того, министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистку Наталью Баранову, признанную иностранным агентом.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом