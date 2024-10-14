Названа причина признания экс-следователя и блогера Качура иноагентом

Суд: Экс-следователь и блогер Кирилл Качур признан иноагентом за иностранное финансирование и критику властей

Бывший следователь и блогер Кирилл Качур был признан иностранным агентом в России из-за получения средств из-за рубежа и публикации критических постов о властях в соц сетях, пишет ТАСС, ссылаясь на судебные материалы. Указывается, что Качур занимался политической деятельностью, распространяя мнения о решениях и политике органов власти, а иностранные источники оказывали ему поддержку не только финансово, но и информационно.

Согласно материалам, Качур регулярно публиковал в своих социальных сетях критику действий российских властей. Также на счета компании ООО «Фирма »Ремо«», одним из соучредителей которой он является, поступали денежные средства из различных стран, включая Швейцарию, США, Нидерланды и Британию, в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года.

Кирилл Качур, ранее занимавший должность следователя в ГСУ СК по Московской области, в 2022 году был заочно обвинен Следственным комитетом в создании организованной группы и участии в хищении 3 млн евро. Ему также вменяется вымогательство взятки на сумму 1,6 млн долларов у предпринимателей. В том же году Качур был объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он был внесен в реестр иностранных агентов.

Напомним, Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова, а также юриста и блогера Кирилла Качура.

Накануне сообщалось, что музыкального критика Артемия Троицкого* признали иностранным агентом из-за антироссийских высказываний и контактов с иностранными источниками.