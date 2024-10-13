Критика Троицкого признали иноагентом за антироссийские высказывания

Музыкального критика Троицкого внесли в реестр иноагентов из-за иностранного влияния

Tекст: Денис Тельманов

Музыкального критика Артемия Троицкого* признали иностранным агентом за антироссийские высказывания и иностранное влияние, передает ТАСС. Судебные документы указывают на его политическую деятельность, выраженную в распространении мнений о российских органах власти и поддержке Украины.



Согласно материалам суда, Троицкий осуществлял контакты с иностранными источниками и создавал совместные сообщения. В решении отмечено, что он высказывался против политики России и специальной военной операции.

Артемий Троицкий считает, что его признание иноагентом нарушает его право на свободу слова и выражение мнения. Он заявил, что это мешает его профессиональной деятельности и противоречит международному праву.

Троицкий обжаловал решение в Мосгорсуде, но его жалоба была отклонена. Сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил в силе штраф для Моргенштерна за несоблюдение закона об иностранном агенте, отвергнув его апелляцию.