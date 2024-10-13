Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?9 комментариев
Критика Троицкого признали иноагентом за антироссийские высказывания
Музыкального критика Троицкого внесли в реестр иноагентов из-за иностранного влияния
Музыкальный критик Артемий Троицкий* был включен в реестр иностранных агентов из-за его антироссийских высказываний и контактов с иностранными источниками.
Музыкального критика Артемия Троицкого* признали иностранным агентом за антироссийские высказывания и иностранное влияние, передает ТАСС. Судебные документы указывают на его политическую деятельность, выраженную в распространении мнений о российских органах власти и поддержке Украины.
Согласно материалам суда, Троицкий осуществлял контакты с иностранными источниками и создавал совместные сообщения. В решении отмечено, что он высказывался против политики России и специальной военной операции.
Артемий Троицкий считает, что его признание иноагентом нарушает его право на свободу слова и выражение мнения. Он заявил, что это мешает его профессиональной деятельности и противоречит международному праву.
Троицкий обжаловал решение в Мосгорсуде, но его жалоба была отклонена. Сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил в силе штраф для Моргенштерна за несоблюдение закона об иностранном агенте, отвергнув его апелляцию.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом