МЭА: Рост мирового спроса на электричество осложнит борьбу с изменением климата

Как пишет The New York Times, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о резком росте мирового спроса на электроэнергию, что затрудняет выполнение странами обязательств по снижению выбросов и удержанию глобального потепления. Ожидается, что мировая потребность в электроэнергии в ближайшие десять лет ежегодно будет увеличиваться на уровне аналогичного потребления Японии, что связано с растущей потребностью в фабриках, электромобилях и дата-центрах.

При этом, как отмечает МЭА, страны, вероятно, построят достаточное количество низкоуглеродных электростанций, в основном солнечных, ветровых и атомных, чтобы удовлетворить этот растущий спрос. Однако для выполнения климатических обязательств необходимо в два раза увеличить темпы строительства чистых источников энергии.

Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА, заявил: «Мы сейчас быстро переходим в эпоху электричества, которая будет определять мировую энергетическую систему». Температурные изменения, вызванные глобальным потеплением, и рост популярности электромобилей стали факторами ускоряющими рост спроса на энергию. В Китае к концу года половина всех новых автомобилей будет электрической.

Рост спроса на электроэнергию делает борьбу с изменением климата сложнее. Ожидается, что глобальные выбросы углекислого газа снизятся всего на три процента к 2030 году при текущих политических мерах. Для достижения климатических целей выбросы должны уменьшиться на тридцать три процента. В то же время, растущий спрос на электромобили может привести к стабилизации мирового спроса на нефть.

Изменения в энергетической политике остаются неопределенными, поскольку в 2024 году в странах, представляющих половину мирового энергопотребления, пройдут выборы, затрагивающие энергетические стратегии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые запустила ТЭС с турбиной, разработанной полностью в России, что стало значительным шагом в сторону независимости от западных технологий. По словам экспертов, несмотря на санкции, Россия остается гарантом стабильности на мировом энергетическом рынке и активно развивает собственную энергетику, которая является одной из самых «зеленых» в мире. В сентябре Евросоюз решил помочь Украине с электричеством накануне зимы. Для этого европейские потребители должны сократить потребление из чувства солидарности, заявил глава МЭА Фатих Бироль.