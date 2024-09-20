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    20 сентября 2024, 18:10 • В мире

    Украина научит европейцев экономить зимой электричество

    Украина научит европейцев экономить зимой электричество
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Накануне зимы Евросоюз решил помочь Украине с электричеством. В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пообещала помощь, деньги и даже целую ТЭЦ в разобранном виде. А глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские потребители способны сократить потребление, чтобы из чувства солидарности отправить на восток сэкономленное электричество. Но хватит ли его Украине зимой?

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фор дер Ляйен прибыла в Киев, где обсудила вопросы поддержки энергетики Украины. До этого она сообщила о готовности ЕС помочь стране в восстановлении критической инфраструктуры для производства 15% от потребностей в электричестве. Объединение также планирует нарастить объемы поставляемой энергии.

    По ее словам, Евросоюз собирается обеспечить порядка 4,5 ГВт из 9 ГВт потерянных мощностей. К предстоящему отопительному сезону ЕК выделит Украине 160 млн евро на восстановление энергетических объектов. При этом 100 миллионов будут предоставлены из доходов от замороженных российских активов.

    Кроме того, фон дер Ляйен рассказала о решении Литвы демонтировать одну из своих ТЭЦ и впоследствии передать ее части Украине. Составные компоненты станции также будут использоваться в восстановительных работах.

    На этом фоне Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (МЭА), заявил, что Европа не предпринимает необходимых усилий для защиты энергетической инфраструктуры Украины, пишет Financial Times. Он также призвал ЕС выделить Киеву больше генераторов и ремонтного оборудования.

    Между тем, согласно отчету МЭА, уже этой зимой дефицит энергии на Украине может достичь 6 ГВт. По оценке Бироля, сложившаяся ситуация может привести к «серьезным последствиям» для страны, а недостаток электричества значительно скажется на работе больниц, школ и структур водоснабжения.

    Он также добавил, что ЕС может увеличить экспорт энергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители способны сократить потребление, чтобы сделать больший упор на передачу электричества на восток в качестве солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского тянет европейскую энергетику в яму. По данным «Укргидроэнерго», в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли. Всего гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые – больше 80%. В ЕС высказываются опасения, что веерные отключения электричества зимой спровоцируют на Украине настоящую гуманитарную катастрофу, что грозит очередным многомиллионным потоком беженцев в страны объединения.

    «Население стран ЕС будет не в восторге, если их правительства решат сократить подачу электроэнергии или повысить цены на услуги в Европе в знак солидарности с Украиной. Однако, несмотря на это, главные игроки объединения все же пойдут на такой шаг», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Аргумент, что инфраструктура Украины из-за продолжения боевых действий может еще больше пострадать, на Брюссель, Париж и Берлин не подействует. Поэтому европейцам через СМИ будут предлагать картину союзника, который «геройски сражается за европейские ценности», – предположил эксперт.

    Энергосистема Украины синхронизирована со структурой ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики), напоминает экономист Иван Лизан. «Все страны, которые входят в нее, так или иначе делятся с Киевом электричеством, а перетоки идут в основном через Польшу, Венгрию и Словакию», – сказал он. Он подчеркнул:

    «украинская энергетика стала прямой проблемой ЕС, но куда важнее – европейских потребителей».

    Собеседник также указал на призывы к гражданам объединения экономить расходы ради Украины. «Возможно, некоторые государства действительно готовы пойти на этот шаг», – допустил экономист.

    Впрочем, не все члены ЕС с теплом воспримут данную идею. Эксперт напомнил, что ранее Румыния отказывалась поставлять электроэнергию Украине без компенсации со стороны Брюсселя. Лизан допустил, что часть анонсированных Урсулой фон дер Ляйен средств, предназначенных на восстановление энергетических объектов, пойдет самим участникам объединения.

    По мнению собеседника, обещания помочь Украине выглядят нереализуемыми. «На первый взгляд кому-то может показаться, что Евросоюз вмиг спасет энергосистему союзника и поможет ему подготовиться к предстоящей зиме. Но на деле озвученные главой ЕК меры будут крайне сложны в реализации, а на многое просто не хватит времени», – считает эксперт. Так, ЕС не удастся обеспечить Украину порядка 4,5 ГВт энергии из 9 ГВт потерянных мощностей.

    «Не исключаю, что киевские власти намеренно преувеличивают масштабы разрушений.

    В стране есть объекты, которые, несмотря на официальные заявления, продолжают работать на 20–25% от их мощности. В первую очередь постараются восстановить именно их», – уточнил Лизан. Другое дело, что для этого остается мало времени.

    Еще один вызов – нехватка трансформаторов, продолжил он. «Имеется проблема разных классов напряжения: европейский составляет 400 кВ, а украинский – 750 кВ. До этого Киев получал трансформаторы из Прибалтики, где советскую электроэнергетику вывели из эксплуатации. Сейчас стоит ожидать, что стране не удастся восстановить мощности сверхвысокого класса», – пояснил эксперт.

    Выполнение другого обещания фон дер Ляйен – увеличить экспорт энергии – также будет сопровождаться рядом трудностей,

    продолжил Лизан. «Европейские страны попытаются нарастить перетоки. Сейчас установлен лимит по нагрузке в 1,7 ГВт. Летом, например, были моменты, когда поставки не превышали и 1,3 ГВт. Многое будет зависеть от выработки на ветряках и на солнечных электростанциях», – отметил он.

    «Если же речь пойдет об увеличении лимита с 1,7 ГВт до 2 ГВт, то необходимо будет произвести работы на линиях электропередач (ЛЭП) – а это дополнительное время, средства и силы. Но, на мой взгляд, и 2 ГВт не помогут Украине. Они лишь несколько облегчат положение, но не позволят жить без отключений», – рассуждает спикер.

    Он напомнил, что европейские страны отправили Киеву электрогенераторы и газопоршневые станции. «То есть будет возможность запитать лишь отдельные объекты. Например, обеспечить энергией теплоэлектроцентраль. Стоит также учитывать возможные удары российских сил. В этом случае Москва помножит на ноль все усилия Европы», – заключил Лизан.

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