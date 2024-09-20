Немецкий эксперт оценил призыв к европейцам сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной

Германский политолог Рар: Жители ЕС будут не в восторге из-за ограничений электроэнергии ради солидарности с Украиной

Tекст: Анастасия Куликова

«Население стран Евросоюза будет не в восторге, если их правительства решат сократить подачу электроэнергии или повысить цены на услуги в Европе в знак солидарности с Украиной. Однако, несмотря на это, главные игроки ЕС все же пойдут на такой шаг», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Аргумент, что инфраструктура Украины из-за продолжения боевых действий может еще больше пострадать, на Брюссель, Париж и Берлин не подействует. Европейцам через СМИ будут предлагать картину Украины, которая «геройски сражается за европейские ценности», – предположил эксперт.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обвинил Европу в неактивной поддержке Украины в сфере энергетики, передает Financial Times. Он отметил необходимость предоставления большего количества генераторов и ремонтного оборудования для Украины, которая столкнулась с разрушениями энергетической инфраструктуры после атак России, особенно в августе. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена, что сопоставимо с энергетической мощностью Латвии, Литвы и Эстонии.

Согласно отчету МЭА, опубликованному накануне, дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь 6 ГВт, что составляет треть прогнозируемого пикового спроса. Летом дефицит составлял 2,5 ГВт, и Киев уже сталкивался с длительными отключениями электроэнергии. Бирол подчеркнул, что недостаток энергоресурсов ведет к серьезным последствиям для работы больниц, школ и водоснабжения.

Бирол также отметил значительные нехватки в трансформаторах, сетевом оборудовании и дизельных генераторах. Он считает, что Европа может увеличить экспорт электроэнергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители могут сократить потребление электроэнергии, чтобы больше передавать на восток в качестве солидарности.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения использования 100 млн евро, предоставленных ЕС для ремонта и возобновляемой энергетики. Эти средства были получены из прибыли от замороженных российских активов в ЕС. ЕС также предоставит 60 млн евро на гуманитарную помощь для приютов и обогревателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов поддержки энергетики Украины. Офис Зеленского уже запросил поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии.