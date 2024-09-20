Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?6 комментариев
Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
Глава МЭА обвинил Европу в недостаточной поддержке энергосистемы Украины
Глава Международного энергетического агентства выразил обеспокоенность по поводу недостаточной поддержки Европой Украины и призвал усилить поставки генераторов и ремонтного оборудования перед сложной зимой.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обвинил Европу в неактивной поддержке Украины в сфере энергетики, передает Financial Times. Он отметил необходимость предоставления большего количества генераторов и ремонтного оборудования для Украины, которая столкнулась с разрушениями энергетической инфраструктуры после атак России, особенно в августе. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена, что сопоставимо с энергетической мощностью Латвии, Литвы и Эстонии.
Согласно отчету МЭА, опубликованному вчера, дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь 6 ГВт, что составляет треть прогнозируемого пикового спроса. Летом дефицит составлял 2,5 ГВт, и Киев уже сталкивался с длительными отключениями электроэнергии. Бирол подчеркнул, что недостаток энергоресурсов ведет к серьезным последствиям для работы больниц, школ и водоснабжения.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения использования 100 млн евро, предоставленных ЕС для ремонта и возобновляемой энергетики. Эти средства были получены из прибыли от замороженных российских активов в ЕС. ЕС также предоставит 60 млн евро на гуманитарную помощь для приютов и обогревателей.
Бирол отметил значительные нехватки в трансформаторах, сетевом оборудовании и дизельных генераторах. Он считает, что Европа может увеличить экспорт электроэнергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители могут сократить потребление электроэнергии, чтобы больше передавать на восток в качестве солидарности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов поддержки энергетики Украины. Украина уже запросила поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии. В Южной Европе предупредили о надвигающемся энергетическом кризисе из-за Украины. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что цена на электроэнергию в августе на оптовом рынке его страны достигла 130 евро за МВт·ч, что на 60 евро за МВт·ч выше, чем месяцем раньше. По его словам, одной из причин скачка стало то, что экспорт электроэнергии из ЕС на Украину в этом году вырос почти в шесть раз, хотя до войны Украина была чистым экспортером электроэнергии.