Politico: Страны Персидского залива отвергли антироссийскую позицию ЕС

Страны Персидского залива отказались поддержать антироссийские меры ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз попытался привлечь страны Персидского залива к участию в мероприятиях против России, однако не достиг успеха в преддверии планируемого саммита в Брюсселе, основным препятствием стали расхождения во взглядах на украинский конфликт, пишет Ura.ru.

Совместное заявление, распространенное в начале недели, подчеркнуло напряженные споры между ЕС и странами Персидского залива по поводу конфликта России и Украины. ЕС предложил текст, который призывал мировое сообщество прекратить поставки России материальной помощи и осудить Иран за поставки Москве ракет и дронов. Эти вооружения предположительно используются в конфликте с Украиной.

Однако страны Персидского залива не согласились с данной позицией и настояли на более нейтральных формулировках. Они призвали к прекращению поставок вооружений всеми сторонами, вовлеченными в конфликт. Это разногласие стало очередным проявлением несогласия по важным международным вопросам между ЕС и странами региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России, а США анонсировали новые санкции против Ирана из–за якобы передачи России баллистических ракет. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

