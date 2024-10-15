Зюганов встретился с Путиным и обсудил ряд вопросов

Зюганов сообщил о встрече с Путиным и обсуждении важных проблем

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Зюганов рассказал журналистам, что они с Путиным обсудили ряд проблем и вопросов, имеющих важное значение для страны.

Зюганов выразил благодарность президенту за его усилия по укреплению культурных, военно-стратегических и политических связей России на международной арене.

Парламентарий упомянул, что в пятницу Путин находился в Ашхабаде на международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги. Зюганов подчеркнул, что такие визиты способствуют решению важных мировых проблем.

Напомним, в июне Зюганов, которому исполнилось 80 лет, был удостоен звания Героя Труда. Президент России Владимир Путин поздравил Зюганова с юбилеем и поблагодарил за патриотическую позицию.