Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.4 комментария
Зюганов встретился с Путиным и обсудил ряд вопросов
Зюганов сообщил о встрече с Путиным и обсуждении важных проблем
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу были подняты важные вопросы.
Как передает ТАСС, Зюганов рассказал журналистам, что они с Путиным обсудили ряд проблем и вопросов, имеющих важное значение для страны.
Зюганов выразил благодарность президенту за его усилия по укреплению культурных, военно-стратегических и политических связей России на международной арене.
Парламентарий упомянул, что в пятницу Путин находился в Ашхабаде на международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги. Зюганов подчеркнул, что такие визиты способствуют решению важных мировых проблем.
Напомним, в июне Зюганов, которому исполнилось 80 лет, был удостоен звания Героя Труда. Президент России Владимир Путин поздравил Зюганова с юбилеем и поблагодарил за патриотическую позицию.