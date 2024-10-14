Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Песков заявил о быстром развитии космической программы России
Песков отметил динамичное развитие российской космической программы и значительные инвестиции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на динамичность развития российской космической программы, подчеркнув значительные инвестиции в отрасль и важность сотрудничества с американскими коллегами.
По его словам, российская космическая программа развивается достаточно динамично, сообщает ТАСС. Песков добавил, что инвестиции в отрасль существенны, что способствует быстрому развитию. Он отметил это в контексте успешного пятого испытательного старта ракеты-носителя Super Heavy с кораблем Starship, осуществленного SpaceX.
Песков не согласился с мнением о значительном отставании российской программы от американской, подчеркнув, что космические исследования – это инерционный процесс, который может разворачиваться прямо на глазах. «У нас тоже существенные инвестиции и идет быстрое развитие», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что космос остается единственной сферой, где сохраняется взаимодействие между российским и американским космическими агентствами, несмотря на политические разногласия. Он выразил интерес к развитию космической программы США и заявил, что Россия продолжает отслеживать все связанные с ней новости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно завершила пятый тестовый запуск космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Луну и Марс. Также сообщалось, что Starship успешно приводнился в Индийском океане.