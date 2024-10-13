Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Starship успешно приводнился в Индийском океане
Корабль Starship завершил пятый тестовый полет приводнением в Индийском океане
Космический корабль Starship успешно вернулся на Землю, приводнившись в Индийском океане после пятого тестового полета с ракетным ускорителем Super Heavy, говорится в заявлении компании SpaceX.
В заявлении компании отмечается, что приводнение прошло успешно и команда SpaceX достигла всех поставленных целей, передает РИА «Новости».
«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship», – заявили в компании. Полет начался со старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который также успешно вернулся на стартовую площадку. Этот полет стал очередным шагом в программе испытаний Starship, направленных на создание многоразового космического корабля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение компании SpaceX на проведение пятого тестового запуска космического корабля Starship. Также сообщалось, что основатель SpaceX Илон Маск объявил о успешном завершении пятой тестовой миссии, в ходе которой первая ступень ракеты успешно вернулась на стартовую платформу.