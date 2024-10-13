SpaceX провела пятый тестовый полет Starship

SpaceX осуществила пятую тестовую миссию Starship для полетов на Луну и Марс

Tекст: Ольга Иванова

Запуск состоялся после получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое ранее подтвердило согласие на проведение данного теста. Запуск произошел в воскресенье около 15.25 по московскому времени и транслировался в прямом эфире на странице компании в соцсети X, сообщает РИА «Новости».

Ранее представитель FAA сообщил, что ведомство одобрило проведение испытания, подчеркнув значимость данного этапа в рамках программы освоения космоса. На данном этапе важно проверить все системы корабля в условиях реального полета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX Илона Маска продолжает разрабатывать и испытывать прототип космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс. Первый непилотируемый полет Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. Илон Маск раскритиковал решение Федерального управления гражданской авиации США отложить испытания корабля Starship, необходимого для будущих миссий на Марс.

