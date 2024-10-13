Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.7 комментариев
SpaceX провела пятый тестовый полет Starship
SpaceX осуществила пятую тестовую миссию Starship для полетов на Луну и Марс
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, завершила пятый тестовый запуск космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Луну и Марс.
Запуск состоялся после получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое ранее подтвердило согласие на проведение данного теста. Запуск произошел в воскресенье около 15.25 по московскому времени и транслировался в прямом эфире на странице компании в соцсети X, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель FAA сообщил, что ведомство одобрило проведение испытания, подчеркнув значимость данного этапа в рамках программы освоения космоса. На данном этапе важно проверить все системы корабля в условиях реального полета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX Илона Маска продолжает разрабатывать и испытывать прототип космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс. Первый непилотируемый полет Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. Илон Маск раскритиковал решение Федерального управления гражданской авиации США отложить испытания корабля Starship, необходимого для будущих миссий на Марс.