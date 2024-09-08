Маск заявил о намерении отправить Starship на Марс «через два года»

Tекст: Антон Антонов

Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «первые Starship отправятся на Марс через два года». Как пояснил Маск, «непилотируемые» корабли должны определить «безопасность посадки на Марсе». «Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года», – приводит его слова РИА «Новости».

После этого, как заявил Маск, полетов будет больше – он считает, что их частота начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. В качестве цели Маск назвал появление самодостаточного города на Марсе. По его оценке, на это потребуется около 20 лет.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска ведет разработку и испытания прототипа космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс.