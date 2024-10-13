SpaceX посадила первую ступень Starship на стартовую платформу

SpaceX успешно вернула первую ступень Starship на стартовую платформу после запуска

Tекст: Ольга Иванова

Это был пятый тестовый запуск ракеты, которая разрабатывается для полетов на Луну и Марс. Глава компании Илон Маск сообщил об успешной посадке в своих социальных сетях, сообщает РИА «Новости».

Маск написал: «Башня поймала ракету!» и прикрепил видеоролик, на котором видно, как первая ступень совершает плавное приземление на стартовую площадку. Этот успех является важным шагом в программе SpaceX по созданию полностью многоразового космического корабля.

Тестовые запуски Starship продолжаются, каждый из них приближает компанию к реализации цели по освоению дальнего космоса. Новейшая разработка SpaceX призвана значительно сократить стоимость космических полетов благодаря многоразовому использованию компонентов ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX Илона Маска продолжает разрабатывать и испытывать прототип космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс. Первый непилотируемый полет Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. Илон Маск раскритиковал решение Федерального управления гражданской авиации США отложить испытания корабля Starship, необходимого для будущих миссий на Марс.

