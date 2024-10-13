Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
SpaceX посадила первую ступень Starship на стартовую платформу
SpaceX успешно вернула первую ступень Starship на стартовую платформу после запуска
SpaceX успешно завершила пятую тестовую миссию Starship, вернув первую ступень ракеты на стартовую платформу, сообщил глава компании Илон Маск.
Это был пятый тестовый запуск ракеты, которая разрабатывается для полетов на Луну и Марс. Глава компании Илон Маск сообщил об успешной посадке в своих социальных сетях, сообщает РИА «Новости».
Маск написал: «Башня поймала ракету!» и прикрепил видеоролик, на котором видно, как первая ступень совершает плавное приземление на стартовую площадку. Этот успех является важным шагом в программе SpaceX по созданию полностью многоразового космического корабля.
Тестовые запуски Starship продолжаются, каждый из них приближает компанию к реализации цели по освоению дальнего космоса. Новейшая разработка SpaceX призвана значительно сократить стоимость космических полетов благодаря многоразовому использованию компонентов ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX Илона Маска продолжает разрабатывать и испытывать прототип космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс. Первый непилотируемый полет Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. Илон Маск раскритиковал решение Федерального управления гражданской авиации США отложить испытания корабля Starship, необходимого для будущих миссий на Марс.