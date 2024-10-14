Мишустин предложил создать экспортный бренд «Сделано в России»

Мишустин предложил создать зонтичный бренд «Сделано в России» для экспорта российской продукции

Tекст: Дарья Григоренко

Мишустин на форуме «Сделано в России» сообщил, что такой подход поможет повысить узнаваемость и доверие к российским товарам у иностранных покупателей, передает ТАСС.

«Значимый момент – формирование общего, если можно так сказать, «зонтичного» бренда для всей российской продукции. Так уже делали многие государства и добивались успеха», – отметил Мишустин в своем выступлении. Он подчеркнул, что репутация национальных брендов является результатом совместных усилий бизнеса и государства.

Глава правительства пояснил, что трудно запомнить все названия брендов, и новички сталкиваются с трудностями при входе на занятые рынки. Поэтому, по его мнению, единая маркировка «Сделано в России» будет ассоциироваться с высоким качеством и вызывать доверие даже к малоизвестным маркам.

По его словам, Россия готовит программу продвижения разнообразной отечественной продукции за рубежом, чтобы избежать ассоциаций исключительно с нефтью и зерном. Мишустин заявил о необходимости усиленной работы над узнаваемостью российской продукции, поскольку ее знают преимущественно в СНГ. Программа для продвижения национального бренда разрабатывается совместно с Российским экспортным центром по поручению президента.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности России оказывать поддержку аграрному сектору, подчеркивая значимость агропромышленного комплекса как одного из ключевых элементов экономики страны.

Кроме того, российский лидер поручил расширить объемы и номенклатуру продукции, созданной на базе российских научных и инженерных решений.