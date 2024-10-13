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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    59 комментариев
    13 октября 2024, 00:33 • Новости дня

    Путин заявил о поддержке аграриев в выходе на внешние рынки

    Путин пообещал поддержку аграриям в развитии и выходе на мировые рынки

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности России оказывать поддержку аграрному сектору, подчеркивая значимость агропромышленного комплекса как одного из ключевых элементов экономики страны.

    Президент отметил, что государство продолжит системно поддерживать отрасль, содействуя расширению производства и выходу агробизнеса на внешние рынки, передает ТАСС.

    В своем видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Путин подчеркнул высокий спрос на отечественную продукцию благодаря ее качеству как внутри России, так и за ее пределами.

    Президент заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мировых продовольственных поставках, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении этих позиций.

    Путин также отметил важность поддержки не только крупных агропромышленных предприятий, но и малого агробизнеса, который играет значительную роль в экономике и обеспечивает разнообразие продукции на рынке.

    Ранее Путин указал на важность внедрения технологий в сельское хозяйство. Он напомнил, что в рамках майского указа поставлена задача увеличить объемы производства в АПК не менее чем на двадцать пять процентов к 2030 году и повысить экспорт не менее чем в полтора раза.

    11 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

    В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

    Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

    Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

    Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    10 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Условия безвизового режима расширены на всех грузинских граждан, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Новая редакция указа более не содержит исключений, для которых была нужна виза, передает ТАСС.

    Отмечается, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию без визы для трудовой деятельности, а также с любыми целями на срок более 90 дней. Кроме того, виза отныне не нужна и грузинским гражданам, получающим в России образование.

    Визовый режим с Грузией указом президента России был отменен с 15 мая 2023 года. Однако граждане этой страны могли въезжать в Россию без визы лишь на срок до 90 дней.

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    11 октября 2024, 09:04 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России обсуждать новый миропорядок

    Путин: Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами все вопросы, касающиеся нового миропорядка, обеспечивая при этом баланс интересов», – передает РИА «Новости» его слова.

    Глава государства подчеркнул, что обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учета мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.

    «Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – заявил глава российского государства.

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    10 октября 2024, 03:32 • Новости дня
    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора

    Губернатор Нижегородской области Никитин в разговоре с Путиным подтвердил, что носит пиджак российского производства

    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора
    @ кадр из видео Ruptly

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в какой стране сшили пиджак главы региона. Никитин заверил, что носит костюм отечественного производства.

    Путин обратил внимание на костюм Никитина во время видеоконференции по запуску новых промышленных объектов. Директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина заявила Путину, что задача предприятия – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ими был обит даже стул, на котором сидит глава государства. Путин поблагодарил ее и выразил надежду, что «так и будет в ближайшее время», передает ТАСС.

    После этого он обратился к Никитину с вопросом: «Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?». Тот заявил, отодвинув край пиджака, что несмотря на отсутствие бирки, костюм – российского производства и сшит из отечественной ткани.

    «К этому нужно стремиться – чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства», – сказал Путин. Он отметил, что в России много талантливых дизайнеров, но стране не хватало качественных тканей в последние десятилетия. По его словам, развитие этой области является важным и перспективным направлением.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    11 октября 2024, 09:31 • Новости дня
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов.

    В ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде глава государства заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и это является необратимым процессом.

    «Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заверил, что Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами.

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    12 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, посмертно удостоен звания Героя России за храбрость в зоне спецоперации, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

    О награждении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК

    Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В мае прошлого года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле 2024 года.

    Группа под командованием Суфиярова 12 апреля держала оборону в течение нескольких часов, отражая атаки противника. Суфияров в итоге остался один и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и троих врагов гранатой. «Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев», – сказал Хабиров.

    Глава Башкирии подчеркнул, что республика предоставит всю необходимую поддержку семье погибшего. Также он выразил благодарность президенту Путину и министру обороны Андрею Белоусову за поддержку инициативы о награждении Суфиярова.

    Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» был создан в 2023 году, он проходил обучение в Самарской области. В состав полка вошли медицинская рота, артиллерийские подразделения и батальоны, а также штурмовые и разведывательные роты.

    В звание Героя России посмертно присвоили операторам беспилотников Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову, известным по позывным Мечта и Свят.

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    10 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
    Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
    @ Rose/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация, при которой Россия «гнала кругляк за рубеж», а продукцию из древесины импортировала, является неправильной, она меняется к лучшему, но недостаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.

    Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, Путин отметил, что у России «одна из самых больших лесосек в мире».

    «И я с удивлением когда-то <…> обнаружил, что лесосека-то огромная, а продукцию из древесины – самую разную, и бумагу высококачественную <…> – многое из этого мы закупаем за границей», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, речь идет о давнем наблюдении. Однако, по его словам, «ситуация меняется к лучшему не так быстро». Он заявил: «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию».

    Собственные производства Путин назвал «шагом вперед» в верном направлении. Он обещал, что власти России предпримут все необходимые усилия для поддержки подобных предприятий.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    11 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

    Путин провел короткую беседу «на ногах» с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

    Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин «на ногах» пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым на полях форума в Ашхабаде, посвященного 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.

    Отмечается, что Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым на полях форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», передает РИА «Новости».

    Известно, что общение лидеров было непринужденным и проходило во время совместного фотографирования участников мероприятия. Президенты улыбались и обменивались короткими фразами.

    В пятницу Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде. В Кремле отметили, что международный форум может стать «политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».

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    11 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    Путин процитировал стихи туркменского поэта Фраги

    Президент России Владимир Путин процитировал стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» процитировал строки туркменского поэта Махтумкули Фраги, отметив их роль и значимость в годы Великой Отечественной войны.

    «Книги Махтумкули Фраги не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии», – отметил Путин.

    «На что хотел бы обратить особое внимание: в годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну – в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», – процитировал Фраги президент, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры.

    «У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    На полях форума Путин провел встречу  с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

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    11 октября 2024, 21:23 • Новости дня
    Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующей неделе у президента Владимира Путина может состояться поездка в один из регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос РИА «Новости» о том, может ли Путин на следующей неделе посетить один из российских регионов.

    Куда именно может поехать президент, он не уточнил. «Сообщим своевременно», – заключил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что Путин вряд ли поздравит Трампа в случае победы того на выборах президента США.

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    10 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны организацию безопасности на объектах с ядерным оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения.

    «[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] организует и осуществляет федеральный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», – передает ТАСС текст указа президента.

    Ранее Путин заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России – предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

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      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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