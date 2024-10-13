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Путин заявил о поддержке аграриев в выходе на внешние рынки
Путин пообещал поддержку аграриям в развитии и выходе на мировые рынки
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности России оказывать поддержку аграрному сектору, подчеркивая значимость агропромышленного комплекса как одного из ключевых элементов экономики страны.
Президент отметил, что государство продолжит системно поддерживать отрасль, содействуя расширению производства и выходу агробизнеса на внешние рынки, передает ТАСС.
В своем видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Путин подчеркнул высокий спрос на отечественную продукцию благодаря ее качеству как внутри России, так и за ее пределами.
Президент заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мировых продовольственных поставках, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении этих позиций.
Путин также отметил важность поддержки не только крупных агропромышленных предприятий, но и малого агробизнеса, который играет значительную роль в экономике и обеспечивает разнообразие продукции на рынке.
Ранее Путин указал на важность внедрения технологий в сельское хозяйство. Он напомнил, что в рамках майского указа поставлена задача увеличить объемы производства в АПК не менее чем на двадцать пять процентов к 2030 году и повысить экспорт не менее чем в полтора раза.