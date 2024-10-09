Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Путин поручил расширить выпуск продукции на основе российских технологий
Путин поручил увеличить объем и номенклатуру продукции на базе отечественных разработок
Президент России Владимир Путин поручил расширить объемы и номенклатуру продукции, созданной на базе российских научных и инженерных решений, об этом он заявил, открывая по видеосвязи индустриальные объекты
Путин отметил, что расширение выпуска высокотехнологичной продукции станет ключевой задачей для отечественной промышленности. Президент указал на необходимость оказывать приоритетную поддержку проектам, связанным с разработкой и производством качественных товаров на основе российских технологий, передает ТАСС.
Путин также добавил, что для поддержки этих проектов будет сформирован и расширен спрос на отечественную продукцию. «Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку. В том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию – на те товары, которые мы можем и должны производить сами, дома, в России, обеспечивая и внутренние потребности, и [потребности] мирового рынка», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты будут сосредоточены на обеспечении технологической независимости страны.