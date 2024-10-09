Путин поручил расширить выпуск продукции на основе российских технологий

Путин поручил увеличить объем и номенклатуру продукции на базе отечественных разработок

Tекст: Ольга Иванова

Путин отметил, что расширение выпуска высокотехнологичной продукции станет ключевой задачей для отечественной промышленности. Президент указал на необходимость оказывать приоритетную поддержку проектам, связанным с разработкой и производством качественных товаров на основе российских технологий, передает ТАСС.

Путин также добавил, что для поддержки этих проектов будет сформирован и расширен спрос на отечественную продукцию. «Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку. В том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию – на те товары, которые мы можем и должны производить сами, дома, в России, обеспечивая и внутренние потребности, и [потребности] мирового рынка», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты будут сосредоточены на обеспечении технологической независимости страны.

