Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.9 комментариев
Франция призвала передать доходы от замороженных российских активов Украине
Министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро заявил, что доходы от замороженных российских активов должны быть направлены на поддержку Украины в усиливающихся военных действиях и в преддверии зимы.
Барро перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге сообщил, что Франция продвинулась в вопросе выделения займа Украине, который будет основан на доходах от этих активов, передает ТАСС.
Министр указал, что средства помогут Украине укрепить свой военный потенциал, особенно в свете текущих трудностей на линии фронта. По его словам, Киев сталкивается с серьезными проблемами в военных действиях, а также готовится к зимнему периоду с разрушенной системой электроснабжения.
Франция продолжает поддерживать Украину в ее борьбе и стремится найти финансовые ресурсы для улучшения ситуации на линии фронта и в энергетическом секторе. Предлагаемое использование замороженных активов может оказать значительную помощь в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС согласовал способ выделения киевскому режиму кредита на 35 млрд евро под доходы от замороженных активов России, а французский политик Флориан Филиппо выступил с критикой этого решения, считая его несправедливым по отношению к европейским налогоплательщикам.