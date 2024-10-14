  • Новость часаКремль заявил о притеснениях сторонников России в Молдавии
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    «Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике
    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    Директор СВР назвал ошибку Хрущева в освоении целины
    Аскольд Запашный отреагировал на планы Госдумы запретить животных в цирках
    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи курян
    Власти Грузии назвали срок окончания войны на Украине
    Медведев: Переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    14 октября 2024, 13:51 • Новости дня

    Песков отверг обвинения во вмешательстве в выборы Молдавии

    Песков опроверг обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборный процесс в Молдавии не соответствуют действительности.

    По его словам, Москва не вмешивается в чужие внутренние дела, и все утверждения об обратном категорически отвергаются. Песков заявил журналистам, сообщает ТАСС.

    Ранее в Молдавии задержали мэра Оргеева после обысков в оппозиционном блоке «Победа».

    Лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор раскритиковал обыски в мэрии города Оргеев и задержание мэра Татьяны Кочи, назвав данные действия политическим террором. Кроме того, в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».

    13 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула

    Екатерина Андреева удержала равновесие после поломки стула в прямом эфире

    Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эфира программы «Время» на Первом канале у Екатерины Андреевой сломался стул, но ведущая сумела удержать равновесие и продолжить выпуск, несмотря на инцидент.

    Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел 12 октября в эфире программы «Время» на Первом канале. Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации из-за сломанного стула.

    На видеозаписи можно заметить, как в середине репортажа Андреевой раздается звук ломающегося стула. Ведущая начала терять равновесие и падать, однако ей удалось быстро сориентироваться и восстановить исходное положение.

    Инцидент не повлиял на эфир, и Андреева продолжила свой рассказ как ни в чем не бывало. Программа «Время» продолжила выходить в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года бывший редактор на Первом канале Марина Овсянникова выбежала в прямой эфир, держа плакат с протестом против СВО, однако ведущая Екатерина Андреева продолжила вести программу без остановок или заминок.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 16:11 • Новости дня
    Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

    Нерезиденты завершили два этапа обмена, выкупив активы на 10,64 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нерезиденты выкупили заблокированные ценные бумаги на сумму 10,64 млрд рублей по итогам двух этапов обмена, организованного «Инвестиционной палатой».

    В сообщении «Инвестиционной палаты», которая выступает организатором обмена активами, говорится, что нерезиденты завершили два этапа обмена заблокированными активами, выкупив ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд рублей. В ходе второго этапа физическими лицами-резидентами были предъявлены иностранные ценные бумаги, из которых нерезидентами было выкуплено активов на 2,54 млрд рублей, передает ТАСС.

    Однако не все заявки нерезидентов были выполнены. Часть из них не были оплачены в установленный срок, и организатор торгов был вынужден их отклонить. Первый этап обмена завершился 13 августа 2024 года, по его итогам было выкуплено активов на 8,1 млрд рублей.

    «Инвестпалата» рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг, однако для этого необходимо внесение изменений в процедуру, что связано с инфраструктурными ограничениями Национального расчетного депозитария и требует одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена активами, что позволяет россиянам получать компенсацию в рублях за замороженные иностранные бумаги, несмотря на препятствия со стороны западных регуляторов. Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как устроена схема, по которой россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.

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    14 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

    Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

    Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

    По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.

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    14 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области

    Российские войска установили контроль над трассой Суджа – Белая в Курской области

    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраины Суджи и установили контроль над ключевой трассой, связывающей ее с Белой, в рамках наступления в Курской области.

    Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По информации источника, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с населенным пунктом Белая, который расположен к востоку от Суджи.

    Кроме того, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка, который находится в семи километрах от Суджи. В наступательных действиях участвуют 155-я и 106-я бригады, задача которых – окружить подразделения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Польские наемники в составе ВСУ занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня
    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска

    Пушилин заявил о планах российских войск после освобождения Дзержинска

    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой народной республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    14 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Иностранец на BMW нарушил ПДД в Петербурге 1453 раза за год

    Водитель на BMW из ближнего зарубежья нарушил ПДД 1453 раза за год в Петербурге

    В Петербурге водитель BMW с иностранными номерами нарушил правила дорожного движения 1453 раза за год, заработав штрафов на 363 тыс. рублей, он был доставлен в военкомат для постановки на воинский учет.

    В Санкт-Петербурге выявлен водитель-иностранец, который за год нарушил правила дорожного движения (ПДД) почти полторы тысячи раз, пишет РИА «Новости». По данным пресс-службы регионального главка МВД, этот «рекордсмен» управлял автомобилем BMW третьей серии, зарегистрированным в ближнем зарубежье, и накопил штрафов на сумму 363 тыс. рублей. В результате проверки транспортное средство было изъято, а сам водитель доставлен в военкомат для постановки на воинский учет.

    В ходе специализированной проверки сотрудники ГАИ в Петербурге проверили около 1,5 тыс. автомобилей с иностранными номерами. На счету водителей этих автомобилей оказалось около 2,3 тыс. административных правонарушений. Большинство остановленных водителей оказались гражданами ближнего зарубежья и прибалтийских республик.

    Полицейские вручили водителям так называемые письма счастья, сумма штрафов по которым превысила 4,7 млн рублей. За наиболее серьезные нарушения изъят 91 автомобиль, а 20 машин будут переданы в таможенные органы за нарушение процедуры временного ввоза. Помимо этого, сотрудники полиции выявили более 100 нарушений миграционного законодательства, за которые виновные были привлечены к ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

    Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку по факту нарушения правил дорожного движения кортежем посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

    Также известно, что собственник автомобиля, на котором был совершен наезд на публициста и поэта Льва Рубинштейна, за последний год 19 раз нарушил правила дорожного движения.

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    14 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины

    Нарышкин назвал экстенсивные методы Хрущева причиной деградации почв СССР

    Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины
    @ Дмитрий Бальтерманц/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Освоение целины под руководством Никиты Хрущева привело к деградации почв и вынужденной закупке зерна за границей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе по истории освоения целины.

    Нарышкин заявил, что экстенсивные методы, примененные Хрущевым для освоения целины, привели к деградации почв и резкому снижению урожайности. Это вынудило Советский Союз начать закупки зерна за границей, передает РИА «Новости».

    По его словам, послевоенный Советский Союз нуждался в обеспечении себя зерном не только для внутреннего потребления, но и для восстановления промышленного потенциала и разрушенной инфраструктуры. В 1954 году для решения зерновой проблемы было решено осваивать целину. В результате этой программы безлюдные степи приняли свыше миллиона добровольцев, большинство из которых были студенты.

    «За десять лет было распахано более 40 млн гектаров полей»,  сказал Нарышкин. В рамках проекта также были созданы новые промышленные объекты и построены города и поселки. Однако технологии того времени не позволяли сохранить плодородие целинных земель на долгий срок. Экстенсивное использование привело к снижению урожайности и необходимости импортировать зерно.

    Несмотря на это, Нарышкин подчеркнул, что освоение целины нельзя считать ошибкой. Он назвал его массовым гражданским подвигом, который дал стране несколько лет зернового изобилия и заложил основу для дальнейшего развития сельского хозяйства.

    В понедельник исполняется 60 лет со дня отставки Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.

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    13 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Немецкое ТВ: Байден посетит Германию без встречи в формате «Рамштайн»

    ZDF: Встреча контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» не планируется

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время не состоится встреча в формате «Рамштайн» для обсуждения военной помощи Украине, несмотря на предстоящий визит Джо Байдена в Германию и его переговоры с канцлером Олафом Шольцем, сообщил в воскресенье телеканал ZDF.

    По информации телеканала, встреча в формате «Рамштайн» определенно не состоится в ближайшее время. Планируемый пакет военной помощи, который должен был быть объявлен на заседании, был озвучен канцлером Олафом Шольцем в прошлую пятницу во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости».

    На следующей неделе Байден должен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», и в связи с этим правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств.

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    13 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67 человек, из них девять в тяжелом состоянии, четверо находятся в критическом положении, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. По заявлению «Хезболлы», штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 19.00 по местному времени. Два беспилотника пересекли границу Израиля, один был перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не вызвал ущерба. Однако второй продолжил движение на юг и взорвался вблизи города Биньямина, вызвав многочисленные ранения, передает РИА «Новости».

    Перед проникновением беспилотника в воздушное пространство Израиля сирены воздушной тревоги не сработали. Для эвакуации пострадавших использовались вертолеты, доставившие их в различные больницы.

    Ливанская организация «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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    14 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы

    Сийярто заподозрил США и Украину в попытках вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году

    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, из США предпринимались попытки вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году, также к вмешательству могла быть причастна Украина, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – приводит слова Сийярто РИА «Новости».

    По его словам, были потрачены миллионы долларов с целью смещения нынешнего венгерского правительства. Сийярто отметил, что несмотря на значительные вложения в венгерскую оппозицию и оппозиционные СМИ победила партия Виктора Орбана.

    Сийярто «не совсем уверен», что Украина «не была частью» вмешательства в выборы. Он не исключил, что во вмешательстве в выборы в Венгрии могла играть роль «соседняя страна», однако добавил, что после победы правящей партии эти подозрения теряют свое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия получил конституционное большинство в парламенте Венгрии. Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра.

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    13 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Москвичам пообещали мокрый снег на Покров

    Синоптики прогнозировали мокрый снег в Москве на Покров из-за циклона «Хельма»

    Москвичам пообещали мокрый снег на Покров
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, в Москве ожидается выпадание первого снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что на данный момент в столице температура +3,4 градуса, пасмурно, осадков нет. Ветер юго-восточный, 2 м/с, влажность 80%, давление 754,2 мм рт. ст.

    В воскресенье в Москве облачная погода с температурой +5…+8 градусов, в Подмосковье от +4 до +9 градусов. Сильный ветер юго-восточного направления достигает 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Дождевые тучи пересекут западные границы Подмосковья, однако осадки в столице маловероятны.

    С началом следующей недели в Москве наступит глубокая осень с холодным атмосферным фронтом, связанным с циклоном «Хельма». Ожидается, что в светлое время суток понедельника дожди перейдут в мокрый снегопад с формированием временного снежного покрова толщиной 0,2-0,6 см, который быстро растает. Температура воздуха будет от +2 до +5 градусов, ощущаемая от -2 до +2 градусов.

    До среды погода останется ненастной: ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов, с осадками в смешанной фазе в темное время суток. Общий объем осадков за трое суток составит 8-13 мм. Однако во второй половине недели погода станет улучшаться, к выходным ожидается солнечная и сухая погода с ночной температурой 0…+5 градусов и дневной +7…+12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве первый снег в этом году ожидается в ноябре, позже обычных сроков, а на Урале и в Поволжье снегопады начнутся уже в октябре.

    В пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможном потеплении в южных регионах страны во второй половине октября, несмотря на временное понижение температуры до 18-20 градусов.

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    14 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению

    Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению

    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
    @ Bonnie Cash/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил американский президент Джо Байден.

    Байден объявил об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

    По мнению Байдена, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». «Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», - подчеркнул он.

    Байден отметил важность снижения ядерной угрозы в условиях современных вызовов. Он считает, что «снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них».

    Однако президент не упомянул о продолжающемся активном финансировании укрепления ядерной триады США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США, а в Кремле подчеркнули, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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