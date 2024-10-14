Армия Китая провела учения по нанесению высокоточных ударов по целям на Тайване

Tекст: Дмитрий Зубарев

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит масштабные учения Joint Sword – 2024B вокруг Тайваня, сообщает ТАСС. Учения нацелены на проверку возможностей нанесения высокоточных ударов по ключевым целям. В рамках маневров НОАК также отрабатывает блокаду ключевых портов и установление регионального контроля как с севера, так и с юга острова.

В заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК отмечается, что 14 октября авиационное соединение «Ляонин» было задействовано для контроля воздушного пространства Восточно-Китайского моря, включая район над островом Тайвань. В учениях отрабатываются координация действий кораблей и самолетов, совместное управление с воздуха и нанесение ударов с моря по суше с использованием различных видов огневых сил.

Особое внимание в ходе учений уделяется проверке интегрированной связи и совместных боевых возможностей различных видов вооружений. Учения проводятся с целью улучшения координации и системного противостояния, что подчеркивает стратегическую важность и сложность военной подготовки в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Народно-освободительная армия Китая приступила к учениям «Совместный меч - 2024В» в районе Тайваня с целью устрашения сепаратистов. Авианосец «Ляонин» из состава ВМС Китая прошел вблизи Тайваня и взял курс на западную часть Тихого океана, что вызвало реакцию оборонного ведомства острова.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и представляет собой историческое событие, которому невозможно воспрепятствовать.