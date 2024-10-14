Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.4 комментария
Армия Китая провела учения по нанесению высокоточных ударов по целям на Тайване
Народно-освободительная армия Китая провела учения вокруг Тайваня, отрабатывая высокоточные удары по ключевым целям, уделяя внимание координации и интеграции вооружений.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит масштабные учения Joint Sword – 2024B вокруг Тайваня, сообщает ТАСС. Учения нацелены на проверку возможностей нанесения высокоточных ударов по ключевым целям. В рамках маневров НОАК также отрабатывает блокаду ключевых портов и установление регионального контроля как с севера, так и с юга острова.
В заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК отмечается, что 14 октября авиационное соединение «Ляонин» было задействовано для контроля воздушного пространства Восточно-Китайского моря, включая район над островом Тайвань. В учениях отрабатываются координация действий кораблей и самолетов, совместное управление с воздуха и нанесение ударов с моря по суше с использованием различных видов огневых сил.
Особое внимание в ходе учений уделяется проверке интегрированной связи и совместных боевых возможностей различных видов вооружений. Учения проводятся с целью улучшения координации и системного противостояния, что подчеркивает стратегическую важность и сложность военной подготовки в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Народно-освободительная армия Китая приступила к учениям «Совместный меч - 2024В» в районе Тайваня с целью устрашения сепаратистов. Авианосец «Ляонин» из состава ВМС Китая прошел вблизи Тайваня и взял курс на западную часть Тихого океана, что вызвало реакцию оборонного ведомства острова.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и представляет собой историческое событие, которому невозможно воспрепятствовать.