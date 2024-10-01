В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Эстония решила использовать помощь Украине для подъема собственного ВПК
Эстония направила помощь Украине на поддержку собственного ВПК через поставки продукции
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о планах реструктурировать помощь Украине, направляя средства на продукцию отечественных предприятий и поддерживая эстонскую оборонную промышленность, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
Как говорится в сообщении, Эстония решила изменить подход к оказанию помощи Украине, передает ТАСС. Певкур заявил о намерении передать Украине продукцию, производимую в Эстонии, направляя финансовые ресурсы в эстонскую экономику и оборонную промышленность. Он подчеркнул, что эстонский ВПК способен ежегодно выпускать продукцию более чем на 100 млн евро.
Певкур отметил, что Эстония и Украина работают над поиском разумного компромисса, учитывающего производственные возможности Эстонии и приоритеты Украины. Среди уже поставляемых Украине продуктов – средства анализа боевой обстановки, произведенные компанией Threod, беспилотники, военные катера и противодроновые ружья, производимые фирмой Rantelon.
Он также добавил, что изменения в политике помощи Украине позволят укрепить экономику и оборонную промышленность Эстонии, что является ключевым аспектом стратегии страны в текущих условиях.
Ранее Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.