Эстония направила помощь Украине на поддержку собственного ВПК через поставки продукции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Эстония решила изменить подход к оказанию помощи Украине, передает ТАСС. Певкур заявил о намерении передать Украине продукцию, производимую в Эстонии, направляя финансовые ресурсы в эстонскую экономику и оборонную промышленность. Он подчеркнул, что эстонский ВПК способен ежегодно выпускать продукцию более чем на 100 млн евро.

Певкур отметил, что Эстония и Украина работают над поиском разумного компромисса, учитывающего производственные возможности Эстонии и приоритеты Украины. Среди уже поставляемых Украине продуктов – средства анализа боевой обстановки, произведенные компанией Threod, беспилотники, военные катера и противодроновые ружья, производимые фирмой Rantelon.

Он также добавил, что изменения в политике помощи Украине позволят укрепить экономику и оборонную промышленность Эстонии, что является ключевым аспектом стратегии страны в текущих условиях.

Ранее Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.