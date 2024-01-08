Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.5 комментариев
В Конгрессе потребовали объяснений от Пентагона из-за тайной госпитализации министра
Палата представителей Конгресса США потребовала от Пентагона объяснить секретность госпитализации министра обороны
Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал объяснений, почему Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина.
«Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья», – приводит ТАСС заявление председателя комитета республиканца Майка Роджерса и главы демократического меньшинства в этом комитете Адама Смита.
Законодатели отмечают, что до сих пор неизвестно, какую медицинскую процедуру проходил Остин и какие возникли осложнения. Кроме того, руководители комитета хотели бы знать, как врачи оценивают текущее состояние министра.
Помимо этого члены палаты представителей потребовали уточнить процедуру передачи полномочий министра на время болезни и причину задержки с информированием о ситуации президента и Конгресса.
Ранее сообщалось, что замещавшая несколько дней главу Пентагона Ллойда Остина Кейтлин Хикс заявила, что не знала о причинах, по которой ей передали часть полномочий министра.
Издание Politico ранее утверждало, что Пентагон три дня не сообщал президенту США Джо Байдену и высшим должностным лицам о госпитализации Остина, которая произошла 1 января.
Тайны вокруг госпитализации Ллойда Остина вызвали возмущение у американцев, а также в Белом доме, Конгрессе и Совете нацбезопасности. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, тайная болезнь главы Пентагона выявила эрозию системы власти в США.