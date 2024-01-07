МВД сообщило о новом обязательстве мигрантов в России

Мигрантов обязали с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России

Tекст: Кристина Цыцура

Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке, передает РИА «Новости».

Также к документу необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. После этого документы попадут в территориальный отдел МВД. Приказ вступит в силу 7 января.

В начале года после задержаний в Петербурге из России выдворят 40 мигрантов.