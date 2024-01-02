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После задержаний в Петербурге решено выдворить 40 мигрантов
Принято решение о выдворении 40 мигрантов после задержаний в Петербурге
Районные суды Санкт-Петербурга признали виновными в нарушении миграционного законодательства 40 человек, их оштрафуют и выдворят из России, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Райсуды Петербурга признали виновными в нарушении миграционного законодательства 27 человек, им назначены штрафы от 5 до 7 тыс. рублей, также их приговорили к принудительному либо самостоятельному контролируемому выезду из России, передает РИА «Новости».
Также 2 января райсудами признаны виновными в нарушении миграционного законодательства еще 13 человек, их также выдворят из России.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в новогоднюю ночь около 3 тыс. иностранных граждан доставили в полицию в профилактических целях, свыше 600 из них, как выяснилось, нарушали миграционное законодательство.