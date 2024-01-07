У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, эвакуированы 360 человек
В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, более 360 человек были эвакуированы
Свыше 360 человек были эвакуированы из гостиницы в центре Москвы, расположенной на Симоновском валу, в которой в ночь на воскресенье произошел пожар.
«На улице Симоновский Вал, 2, произошло загорание в гостинице на третьем этаже. Спасено два человека, эвакуировано 364», – передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы.
По данным агентства, пожар потушен, информации о пострадавших нет.
Согласно картографическим сервисам, по адресу Симоновский Вал дом 2 располагается гостиница «Holiday Tagansky».
Ранее сообщалось, Большой Тульской улице в Москве загорелся «Дом-корабль», расположенный рядом со станцией метро Тульская.