В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, эвакуированы 360 человек

В Харькове прогремели взрывы

Tекст: Валентина Григоренко

Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.