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    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    7 января 2024, 06:19

    В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, эвакуированы 360 человек

    В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, более 360 человек были эвакуированы

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 360 человек были эвакуированы из гостиницы в центре Москвы, расположенной на Симоновском валу, в которой в ночь на воскресенье произошел пожар.

    «На улице Симоновский Вал, 2, произошло загорание в гостинице на третьем этаже. Спасено два человека, эвакуировано 364», – передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы.

    По данным агентства, пожар потушен, информации о пострадавших нет.

    Согласно картографическим сервисам, по адресу Симоновский Вал дом 2 располагается гостиница «Holiday Tagansky».

    Ранее сообщалось, Большой Тульской улице в Москве загорелся «Дом-корабль», расположенный рядом со станцией метро Тульская.

    6 января 2024, 11:50
    В Харькове прогремели взрывы
    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

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    6 января 2024, 11:02
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

    IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться

    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

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    7 января 2024, 00:16
    Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО

    Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных

    Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО
    @ Официальный сайт президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Встреча с семьями погибших участников спецоперации на Украине прошла в подмосковной резиденции президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, пригласил их на праздничный ужин», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова.

    Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул, что это общение должно стать «ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО».

    Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечника от имени президента вручили награды жителям Луганской народной республики.

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    6 января 2024, 22:50
    «Дом-корабль» на Тульской загорелся в Москве

    В «Доме-корабле» рядом со станцией метро Тульская произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В 14-этажном доме на Большой Тульской улице (д.2), известном как «дом–корабль» за необычный внешний вид и длину свыше 400 метров, произошел пожар.

    «Возгорание произошло на одном из балконов. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение в экстренных службах.

    Отмечается, что огонь успел распространиться на площади 5 кв. м. в одной из квартир на 11 этаже.

    Ранее в Ленобласти загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца.

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    6 января 2024, 21:13
    Фейерверк «на колесах» в Москве сняли на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном Бутово автолюбители на украшенных гирляндами автомобилях проехались по дорогам, из машин выстреливали фейерверки. Видео с произошедшим опубликовали в соцсетях.

    В ролике два автомобиля проехались с торчащими из окон тубусами для фейерверков, машины были украшены гирляндами, во время поездки фейерверки выстреливали в воздух снопы искр.

    Видео публикует RT.

    В конце ролика заметно, как одна машина остановилась, и к ней подъехала машина полиции.

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    6 января 2024, 14:49
    В Подольске нашли нужным ввести режим ЧС из-за отсутствия отопления

    Tекст: Валентина Григоренко

    Режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, заявил глава округа Григорий Артамонов.

    Как указал Артамонов в своем Telegram-канале, поскольку уже продолжительное время в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует отопление, было принято решение ввести режим ЧС локального характера, передает RT.

    По его словам, режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

    Напомним, на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие получили повреждения из-за продуктов горения. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.

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    7 января 2024, 01:34
    Путин поздравил россиян с Рождеством

    Путин поздравил россиян с Рождеством, назвав этот праздник одним из самых любимых и долгожданных

    Путин поздравил россиян с Рождеством
    @ Официальный сайт президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым и отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.

    «Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», – говорится в обращении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля

    Президент отметил, что Рождество – это «один из самых любимых, долгожданных христианских праздников», который объединяет миллионы людей вокруг «идеалов добра, милосердия и справедливости».

    «Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», – напомнил президент.

    Он добавил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят «огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения».

    «И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», - подчеркнул Путин.

    Пресс-служба президента также отмечает, что в Рождественскую ночь глава государства присутствует на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве.

    Вместе с главой государства на службу пришли семьи военнослужащих, погибших в зоне СВО, с которыми он накануне, в сочельник, встретился в подмосковной резиденции.

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    6 января 2024, 23:37
    С клуба «Мутабор» решили взыскать 300 тыс. рублей за музыку

    Российское авторское общество подало в суд на клуб «Мутабор», в котором проходила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой

    Tекст: Денис Тельманов

    В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск Российского авторского общества (РАО) к компании-владельцу ночного клуба «Мутабор», в котором проходила скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой.

    «Суд зарегистрировал иск общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Арт центр». Дата заседания по данному делу пока не назначена», – приводит ТАСС слова представителя суда.

    Источник, знакомый с материалами дела, сообщил агентству, что истец намерен взыскать с ответчика порядка 300 тыс. рублей в качестве компенсации за использование музыки.

    Отмечается, что по мнению РАО, «Мутабор» просрочил платежи по договору об использовании музыкальных произведений.

    Ранее сообщалось, что одного из гостей «голой» вечеринки – рэпера Николая Васильева (Vacio) – могут отправить под новый административный арест.

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    6 января 2024, 14:17
    Москвичам пообещали рождественские морозы

    Синоптик Тишковец предупредил москвичей о сильных морозах в ночь на Рождество

    Tекст: Валентина Григоренко

    Температура воздуха в Москве опустится до минус 24 градусов в ночь на 7 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Как указал Тишковец в своем Telegram-канале, в Москве температура воздуха опустится до –21...–24, в Подмосковье до –19...–24, на севере до минус 27. По его словам, местами возможен небольшой снег, передает ТАСС.

    Синоптик уточнил, что в ночь на Рождество погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, «куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного».

    Тишковец добавил, что днем 7 января температура в Москве составит –17...–20 градусов, по области температура будет колебаться от минус 16 до минус 21 градуса.

    Во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что очень холодная погода с температурой до минус 30 градусов прогнозируется в столичном регионе в ближайшие дни, в ночь на Рождество будет минус 24 градуса.

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    7 января 2024, 01:10
    Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта

    Владимир Путин рассказал, что любит творчество философов Николая Бердяева и Иммануила Канта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших в СВО военных рассказал, что одним из любимых философов считает Николая Бердяева, а также упомянул Иммануила Канта в числе тех, кого нужно читать.

    «Один из любимых», – сказал Путин, комментируя заявление одного из участников встречи, что любимым философом президента является Николай Бердяев.

    «Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как», – добавил Путин, передает ТАСС.

    Автор реплики рассказал, что закачивает философский факультет МГУ и заметил, что философия не является ни наукой, ни искусством, а говорит «о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания».

    «Очень интересно. Очень многообразно, комплекс, который охватывает все», – ответил Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных и провел с ними «достаточно обстоятельную беседу».

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    7 января 2024, 01:52
    ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие

    ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице №6 в Донецке, есть пострадавшие среди пациентов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ в канун Рождества обстреляли Донецк, удары пришлись по территории центральной городской больницы №6 в Ленинском районе города.

    Ранения получили трое пациентов больницы, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА «Новости».

    Одного из них ранило в спину осколком, другая пациента получила ранения от разбившегося в результате взрыва окна.

    Отмечается, что персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.

    Помимо больницы в результате обстрела ВСУ повреждены теплотрасса и два частных дома.

    По данным представительства ДНР в СЦКК за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса.

    Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки есть погибшие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район республики, пятеро человек ранены.

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    6 января 2024, 23:25
    Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В кафедральном соборном храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение, которое проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Среди присутствующих на торжественном богослужении – иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры, прихожане столичных храмов, передает корреспондент ТАСС.

    Патриаршую службу транслируют Первый канал, «Россия-1», «Спас», а также официальный сайт РПЦ.

    К празднику Рождества Христова в храм была доставлена икона «Троица» Андрея Рублева, которая установлена в специальном киоте у правого клироса храма.

    Ранее патриарх Кирилл напомнил, что праздник Рождества учит тому, что зло не длится вечно, а вера в бога приведет к победе.

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    7 января 2024, 00:39
    Путин встретил Рождество в Ново-Огареве

    Президент России Владимир Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин празднует Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    Богослужение в честь праздника, на котором присутствовал президент, прошло в домовой церкви резиденции, передает корреспондент РИА «Новости».

    Перед Рождеством глава государства встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, вместе они также посетили рождественскую службу.

    В домовой церкви Ново-Огарево Путин встречал Рождество и в 2022 году. А в 2023 году президент посетил на Рождество богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.


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    7 января 2024, 00:52
    Путин назвал Рождество теплым и душевным праздником

    Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО назвал Рождество одним из самых любимых праздников в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огареве с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции, назвал Рождество «теплым и душевным» праздником, во время которого проявляется единение народов России.

    «Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным... Может быть, даже это более семейный праздник, чем Новый год... Один из самых любимых праздников в России», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин добавил, что Рождество «характеризуется ярко выраженным братским единением народов России», когда православные христиане и представители других религий  поздравляют друг друга.

    При этом он напомнил, что даже в Рождество российские воины отстаивают интересы страны с оружием в руках.

    Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.

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    7 января 2024, 06:46
    Президент Казахстана поздравил православных казахстанцев с Рождеством

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Рождеством, отметив, что этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы.

    «Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим», – приводит ТАСС заявление Токаева.

    Президент Казахстана подчеркнул, что православие, как и все традиционные религии, играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении богатого и многообразного историко-культурного наследия.

    «Православие всемерно содействует упрочнению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны», – говорится в заявлении.

    Токаев также выразил уверенность, что «православные граждане внесут значимый вклад в построение справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности и взаимной ответственности».

    Как и в России, день празднования Рождества 7 января является в Казахстане выходным днем.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым и отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.

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