У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
«Дом-корабль» на Тульской загорелся в Москве
В «Доме-корабле» рядом со станцией метро Тульская произошел пожар
В 14-этажном доме на Большой Тульской улице (д.2), известном как «дом–корабль» за необычный внешний вид и длину свыше 400 метров, произошел пожар.
«Возгорание произошло на одном из балконов. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение в экстренных службах.
Отмечается, что огонь успел распространиться на площади 5 кв. м. в одной из квартир на 11 этаже.
Ранее в Ленобласти загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца.