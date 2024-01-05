В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
В Ленобласти загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца
В здании церковного прихода храма Николая Чудотворца в Ленинградской области начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России в пятницу.
Возгорание началось в здании церковного прихода храма в поселке Лебяжье, пламя охватило 35 квадратных метров, сообщило ведомство, передает ТАСС.
На данный момент возгорание уже локализовано. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники, никто не пострадал.
Ранее в пятницу в Сочи загорелся склад на площади 100 квадратных метров.