В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
В Сочи загорелся склад
МЧС: В Сочи загорелся склад на площади 100 квадратных метров
Возгорание складского помещения на площади 100 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работает группа спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, пожар произошел на улице Тимирязева, первые подразделения направились на место происшествия в 13.43 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
К ликвидации возгорания привлекаются 16 спасателей, используется пять единиц техники.
В конце декабря произошел пожар в торговом центре в Хабаровском крае.