Пушилин: Россия бьет только по военным объектам, а Киев – «по мамочкам с колясками»

Денис Пушилин объяснил разницу между российскими атаками военных объектов и ударами ВСУ по «мамочкам с колясками»

Tекст: Денис Тельманов

«У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?» – приводит размышления Пушилина РИА «Новости».

По его словам, россияне «никогда себе не простят», если победа будет достигнута с помощью ковровых бомбардировок и обстрелов гражданского населения.

Пушилин подчеркнул, что вся Россия сплотилась вокруг решения президента о проведении СВО «именно потому, что люди видят, что Россия действует по справедливости, поступает правильно».

«Мы это проходим с 2014 года, но это не заставило нас перестать быть людьми», – подчеркнул глава ДНР.

Ранее Пушилин подчеркнул важность освобождения Соледара, Артемовска и Марьинки. Он добавил, что Марьинка сильно разрушена, но шансы на восстановление города очень высоки.