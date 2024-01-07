У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице №6 в Донецке, есть пострадавшие среди пациентов
ВСУ в канун Рождества обстреляли Донецк, удары пришлись по территории центральной городской больницы №6 в Ленинском районе города.
Ранения получили трое пациентов больницы, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА «Новости».
Одного из них ранило в спину осколком, другая пациента получила ранения от разбившегося в результате взрыва окна.
Отмечается, что персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.
Помимо больницы в результате обстрела ВСУ повреждены теплотрасса и два частных дома.
По данным представительства ДНР в СЦКК за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса.
Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки есть погибшие.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район республики, пятеро человек ранены.