ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице №6 в Донецке, есть пострадавшие среди пациентов

Tекст: Денис Тельманов

Ранения получили трое пациентов больницы, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА «Новости».

Одного из них ранило в спину осколком, другая пациента получила ранения от разбившегося в результате взрыва окна.

Отмечается, что персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.

Помимо больницы в результате обстрела ВСУ повреждены теплотрасса и два частных дома.

По данным представительства ДНР в СЦКК за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса.

Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки есть погибшие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район республики, пятеро человек ранены.