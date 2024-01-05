В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Пушилин сообщил о четверых раненых за день при обстрелах ВСУ в ДНР
Украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район ДНР, пятеро человек ранены, сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Кировском районе Донецка ранения получил один человек, четверо – в городе Горловка, сообщил Пушилин на своей странице во «ВКонтакте».
Повреждения получили 11 жилых домов в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
Украинская сторона провела 21 обстрел, выпустив 60 боеприпасов, это ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа. Также ВСУ применяли ударные дроны.