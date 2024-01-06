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    2024 год принесет еще больше военных кризисов
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
    В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    51 комментарий
    6 января 2024, 11:50

    В Харькове прогремели взрывы

    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    5 января 2024, 12:55
    Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные оказывают сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил на немецком телеканале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    По его словам, усилилось продвижение российских войск вперед, передает РИА «Новости».

    Ваннер отметил, что ВС России перехватили инициативу в этих позиционных боях.

    Также публицист заметил, что движение на фронте не прекращалось, «несмотря на то, что Россия в последнее время наносила массированные ракетные удары по территории Украины».

    Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве.

    Коментарии (41)
    6 января 2024, 06:23
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели

    Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет

    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

    Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.

    Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.


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    5 января 2024, 18:18
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.

    Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

    По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

    В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

    Коментарии (26)
    6 января 2024, 01:30
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой

    Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога

    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Русскоязычная женщина, над которой с криками «Тут не Россия» издевались мужчины в автобусе в Вильнюсе, оказалась украинкой из Кривого Рога. При этом украинские СМИ уже успели заявить, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.

    После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.

    Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.

    Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.

    Коментарии (30)
    6 января 2024, 04:26
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 января Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме поставок Украине вооружений западными странами, сообщил источник в организации.

    В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.

    Коментарии (19)
    5 января 2024, 23:37
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

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    6 января 2024, 10:46
    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных

    Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за интенсивных ударов российских военных

    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные были вынуждены отвести системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    Как указал Гагин, интенсивность ударов российскими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что солдатам Украины пришлось отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отвода систем ПВО Украина оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении, украинским военным пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях.

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    5 января 2024, 19:52
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевики Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) приезжают в Германию под видом беженцев из Украины, сообщили источники в структуре безопасности страны газете Bild.

    Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».

    Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.

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    5 января 2024, 13:48
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Минобороны: Средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем

    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.

    «5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в пятницу, 5 января, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.

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    6 января 2024, 08:59
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Никитина

    Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали свою систему блокировки путей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении для деморализации противника, рассказал снайпер с позывным Леший.

    Он пояснил, что одна из основных задач снайпера заключается в том, чтобы не давать солдатам врага свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Кроме того, по словам Лешего, есть места, где артиллеристы и ПТРК не могут уничтожить противника из-за рельефа местности.

    «После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет... Заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки», – пояснил он РИА «Новости».

    По словам российского военного, снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть солдат ВСУ даже через преграды. Леший заверил, что на расстоянии до двух километров он не позволит противнику выполнять боевые задачи.

    Накануне командир группы российского спецназа заявил об отступлении Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта на Артемовском направлении.

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    6 января 2024, 05:53
    Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву

    Кулеба призвал «не искать кипиш» в связи с заявлениями Госдепа об уровне военной поддержки Украины

    Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления Госдепа об уровне военной поддержки Киева, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «не искать себе дополнительный кипиш на голову».

    «Не кипишуйте», – заявил Кулеба. Он добавил, что не нужно «бросать себя в состояние агонии и депрессии». Кулеба заявил, что речь «не идет о поддержке Украины в 2024 году». По его словам, «сумма поддержки может быть уменьшена», когда Украина «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также утверждает, что помощь Киеву «трансформируется» только после того, как Украина окажется в состоянии сама «справляться со своими потребностями». Пока же ей требуется поддержка, заявил Николенко, подчеркнув, что Конгрессу США следует «как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи». Николенко заверил, что «поддержка Украины – не благотворительность», а «инвестиция в американскую национальную безопасность».

    Напомним, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов.


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    5 января 2024, 14:20
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в период с 30 декабря по 5 января нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам, сообщили в Минобороны России.

    Также удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все объекты поражены, говорится в Telegram-канале МО.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике противника.

    Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».

    Коментарии (5)
    5 января 2024, 16:06
    В Раде назвали Армагеддоном удар ВКС России по Киеву

    Депутат Рады Рудык назвала Армагеддоном удар ВКС России по Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света», заявила новостному порталу Business Insider депутат Верховной рады Кира Рудык.

    По ее словам, звук был похож на то, каким можно «бы себе представить Армагеддон», передает РИА «Новости».

    Рудык добавила, что не уверена, смогли ли расчеты киевской противовоздушной обороны перехватить какие-либо снаряды.

    Напомним, российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве.

    Коментарии (2)
    6 января 2024, 04:58
    В Раде сообщили, что изменение закона о мобилизации коснется уехавших с Украины

    Депутат Рады Чернев сообщил, что изменение закона о мобилизации коснется находящихся за пределами Украины граждан

    Tекст: Антон Антонов

    В законопроекте об изменениях, касающихся мобилизации на Украине, говорится и о мужчинах, которые сейчас находятся за границей, сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности Верховной рады Егор Чернев.

    Однако Чернев подчеркнул, что относительно уехавших с Украины мужчин сейчас «больше вопросов, чем ответов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, в конце декабря на Украине опубликовали законопроект, ужесточающий нормы мобилизации и военного учета. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев.

    Коментарии (0)
    6 января 2024, 11:02
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

    IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться

    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    Коментарии (5)
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