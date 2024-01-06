В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.7 комментариев
СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться
Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.
Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.
В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.
Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.