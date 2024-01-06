  • Новость часаВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
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    2024 год принесет еще больше военных кризисов
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    49 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    6 января 2024, 11:02

    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

    IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться

    Tекст: Валентина Григоренко

    Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    5 января 2024, 18:18
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.

    Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

    По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

    В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

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    6 января 2024, 06:23
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели

    Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет

    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

    Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.

    Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.


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    6 января 2024, 01:30
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой

    Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога

    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Русскоязычная женщина, над которой с криками «Тут не Россия» издевались мужчины в автобусе в Вильнюсе, оказалась украинкой из Кривого Рога. При этом украинские СМИ уже успели заявить, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.

    После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.

    Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.

    Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.

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    6 января 2024, 04:26
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 января Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме поставок Украине вооружений западными странами, сообщил источник в организации.

    В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.

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    5 января 2024, 12:40
    В Германии высказались об усталости от украинского конфликта

    DW: Немцы заявили об усталости от конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина жителей Германии считают, что без территориальных в конфликте на Украине не удастся достичь мира без территориальных уступок Киева, сообщило издание Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на опрос Deutschlandtrend.

    В завершение конфликта на Украине в 2024 году верят лишь 9% немцев, это значительно меньше, чем в прошлом году (-23%). Социологи полагают, что это, скорее всего, связано с провалом контрнаступления ВСУ, передает Deutsche Welle.

    При этом 44% считают, что мира достичь не получится без территориальных уступок Киева. 75% опрошенных придерживается мнения, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях ей следует идти на переговоры с Москвой.

    Также сократилась доля жителей ФРГ, которые положительно относятся к присоединению Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором – с 51% до 44%.

    К оказанию военной помощи Киеву немцы относятся амбивалентно: 36% считает помощь чрезмерной, 35% - адекватной.

    За ужесточение санкций против России выступают 43% опрошенных, при этом 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия ФРГ во имя прекращения войны в Украине.

    В 2024 год жители Германии вступили с тревожным ожиданием: 13% опрошенных настроены оптимистично, а 83% испытывают беспокойство.

    Ранее в Христианско-демократического союзе (ХДС) раскритиковали решение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

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    5 января 2024, 19:52
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевики Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) приезжают в Германию под видом беженцев из Украины, сообщили источники в структуре безопасности страны газете Bild.

    Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».

    Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.

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    5 января 2024, 13:48
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Минобороны: Средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем

    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.

    «5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в пятницу, 5 января, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.

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    5 января 2024, 23:37
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

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    6 января 2024, 05:53
    Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву

    Кулеба призвал «не искать кипиш» в связи с заявлениями Госдепа об уровне военной поддержки Украины

    Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления Госдепа об уровне военной поддержки Киева, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «не искать себе дополнительный кипиш на голову».

    «Не кипишуйте», – заявил Кулеба. Он добавил, что не нужно «бросать себя в состояние агонии и депрессии». Кулеба заявил, что речь «не идет о поддержке Украины в 2024 году». По его словам, «сумма поддержки может быть уменьшена», когда Украина «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также утверждает, что помощь Киеву «трансформируется» только после того, как Украина окажется в состоянии сама «справляться со своими потребностями». Пока же ей требуется поддержка, заявил Николенко, подчеркнув, что Конгрессу США следует «как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи». Николенко заверил, что «поддержка Украины – не благотворительность», а «инвестиция в американскую национальную безопасность».

    Напомним, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов.


    Коментарии (6)
    5 января 2024, 14:20
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в период с 30 декабря по 5 января нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам, сообщили в Минобороны России.

    Также удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все объекты поражены, говорится в Telegram-канале МО.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике противника.

    Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».

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    6 января 2024, 08:59
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали свою систему блокировки путей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении для деморализации противника, рассказал снайпер с позывным Леший.

    Он пояснил, что одна из основных задач снайпера заключается в том, чтобы не давать солдатам врага свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Кроме того, по словам Лешего, есть места, где артиллеристы и ПТРК не могут уничтожить противника из-за рельефа местности.

    «После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет... Заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки», – пояснил он РИА «Новости».

    По словам российского военного, снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть солдат ВСУ даже через преграды. Леший заверил, что на расстоянии до двух километров он не позволит противнику выполнять боевые задачи.

    Накануне командир группы российского спецназа заявил об отступлении Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта на Артемовском направлении.

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    5 января 2024, 22:14
    ПВО перехватила украинские беспилотники над Черным морем

    Российская ПВО перехватила пять украинских беспилотников над Черным морем

    ПВО перехватила украинские беспилотники над Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО перехвачены пять украинских беспилотников над западной частью акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим около 20.00 мск попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Накануне сообщалось, что над Крымом и Краснодарским краем уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотников.

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    5 января 2024, 23:03
    Еврокомиссия стала готовиться к провалу переговоров по выделению помощи Украине

    Фон дер Ляйен сообщила о подготовке Еврокомиссии к возможному провалу переговоров по выделению ЕС помощи Украине

    Еврокомиссия стала готовиться к провалу переговоров по выделению помощи Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС фон дер Ляйен заявила, что согласие всех 27 стран ЕС на помощь Украине стало бы «лучшим решением». Однако, по ее словам, необходимо «подготовить и другие варианты», сейчас готовятся «операционные решения», передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен считает, что средств, которые Киев получил в конце 2023 года, должно хватить и на расходы в начале 2024 года – речь идет о последнем транше на 1,5 млрд евро. При этом фон дер Ляйен призвала поторопиться с решением о новом финансировании для Украины.

    Она не раскрыла подробностей альтернативной программы. Она также не дала ответа на прямой вопрос, как скоро финансовая помощь Евросоюза в 2024 году может быть направлена Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

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    5 января 2024, 20:21
    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России за раз смогут уничтожить военные заводы Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные имеют достаточно ракет для поражения украинской критической инфраструктуры и военных производств, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

    Россия за раз может выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по оборонным предприятиям, сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», передает РИА «Новости».

    По его словам, украинские расчеты противовоздушной обороны не способны справиться с запущенными российскими ракетами, и Россия это понимает.

    До этого он заявлял, что у ВСУ нет возможностей атаковать Россию миллионами дронов, поскольку выделенные на беспилотники средства украли.

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    6 января 2024, 04:58
    В Раде сообщили, что изменение закона о мобилизации коснется уехавших с Украины

    Депутат Рады Чернев сообщил, что изменение закона о мобилизации коснется находящихся за пределами Украины граждан

    Tекст: Антон Антонов

    В законопроекте об изменениях, касающихся мобилизации на Украине, говорится и о мужчинах, которые сейчас находятся за границей, сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности Верховной рады Егор Чернев.

    Однако Чернев подчеркнул, что относительно уехавших с Украины мужчин сейчас «больше вопросов, чем ответов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, в конце декабря на Украине опубликовали законопроект, ужесточающий нормы мобилизации и военного учета. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев.

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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