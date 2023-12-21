Герасимов заявил о провале разрекламированного Украиной контрнаступления

Начальник Генштаба Герасимов: Разрекламированное Украиной и НАТО контрнаступление провалилось

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

«Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – приводятся слова Герасимова в Telegram-канале Минобороны России.

Герасимов указал, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

Российские войска провели масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

«Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск», – указал Герасимов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.