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Герасимов заявил о провале разрекламированного Украиной контрнаступления
Начальник Генштаба Герасимов: Разрекламированное Украиной и НАТО контрнаступление провалилось
Широко разрекламированное Украиной и НАТО контрнаступление провалилось. Дополнительные поставки Западом оружия Киеву и ввод стратегических резервов лишь увеличили потери при наступлении ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС России – первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.
«Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – приводятся слова Герасимова в Telegram-канале Минобороны России.
Герасимов указал, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.
Российские войска провели масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.
«Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск», – указал Герасимов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.