В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.
Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.
По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.
В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.