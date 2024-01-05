Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.