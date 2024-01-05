  • Новость часаГермания сообщила о передаче Украине десяти БМП Marder
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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта
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    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине
    СБУ заявила об уничтожении оператора «Киевстар» российскими хакерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    19 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    18 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    16 комментариев
    5 января 2024, 06:27

    УВКПЧ ООН ответило на критику со стороны России

    Пресс-секретарь УВКПЧ ООН Шамдасани прокомментировала критику со стороны России после украинского обстрела Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани прокомментировала российскую критику в адрес верховного комиссара Фолькера Тюрка в связи с отсутствием реакции на украинский обстрел Белгорода.

    Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал Тюрка за молчание по поводу украинского обстрела Белгорода, передает РИА «Новости».

    Шамдасани заявила, что «жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение». По ее словам, «все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц». «У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», – сказала она. Шамдасани также сообщила, что Тюрк запросил доступ для посещения России, но пока визит не запланирован.

    Напомним, в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право.

    4 января 2024, 15:18
    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»

    Reuters: Тысячи виртуальных серверов «Киевстар» были уничтожены российскими хакерами

    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»
    @ Jaap Arriens/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После кибератаки на виртуальную и IT-инфраструктуру украинский мобильный оператор «Киевстар» лишился практически всего, включая тысячи персональных компьютеров и виртуальных серверов, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters.

    Витюк рассказал, что российские хакеры могли «находиться в системе» как минимум с мая 2023 года, вероятно, как минимум с ноября у них был полный доступ к «Киевстар», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    По его словам, эта атака привела к катастрофическим разрушениям, уничтожила тысячи серверов и ядро мобильного оператора. Он также отметил, что взлом был направлен на нанесение психологического удара и стал предупреждением, в том числе для всего западного мира, что «на самом деле никто не является неприкасаемым».

    Витюк утверждает, что доступ к личной информации, местоположению телефонов пользователей оператора у хакеров появился в ноябре, они начали перехватывать СМС-сообщения и, возможно, красть Telegram-аккаунты. СБУ помогла «Киевстару» восстановить систему и отразить кибератаки, при этом утверждается, что кибератака не повлияла на ВСУ, потому что там используются другие алгоритмы и протоколы.

    Представитель СБУ обвинил в кибератаке на «Киевстар» связанную с Россией хакерскую группу Sandworm, но ответственность на себя взяли хакеры из группы «Солнцепек». Образцы вредоносного ПО, которое использовалось для атаки на «Киевстар», сейчас изучает украинская спецслужба.

    Напомним, 12 декабря 2023 года произошел сбой в работе информационной инфраструктуры Украины, были недоступны мобильная связь и интернет.

    Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.

    Коментарии (23)
    4 января 2024, 17:06
    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

    Welt: ЗРК Patriot не справился с ударами российских Х-32 по Украине

    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

    Германский журналист отметил неуязвимость и высокую скорость X-32, украинская ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot, оказалась бессильна перед ней, передает РИА «Новости».

    Шмидтке заявил, что крылатую ракету Х-32 сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

    Он сделал вывод, что Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине.

    Коментарии (21)
    4 января 2024, 19:38
    В Севастополе упала сбитая и не разорвавшаяся ракета ВСУ

    Губернатор Развожаев: Сбитая ракета упала в районе частного сектора в Севастополе и не взорвалась

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь, пострадавший в результате падения осколка госпитализирован, по предварительным данным, одна сбитая ракета не взорвалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ осколок ракеты попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган, с ним работают педиатры.

    Кроме того, по данным губернатора, осколки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений и пострадавших нет. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.

    По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась, туда выехали спецслужбы для проверки информации.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом.

    Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь.

    Коментарии (13)
    4 января 2024, 21:39
    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку, но не на уровне 2022–2023 годов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что помощь Украине будет оказываться, сколько потребуется, но не на том же уровне военного финансирования, который США оказывали им в 2022 и 2023 годах, передает ТАСС.

    По его словам, в будущем цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями, но пока важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (20)
    4 января 2024, 14:52
    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России

    Сенатор Константин Долгов: Глава МИД Польши Сикорский – сумасшедший

    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
    @ Joanna Geron/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России говорит о том, что США взяли курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, а не склоняются к переговорам, как указывалось ранее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Сикорский обсудил активизацию военной помощи Украине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    «Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе их обсуждения фантомных поставок Украине вооружения совершенно пусты», – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    «Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам», – напомнил сенатор.

    «Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают «подогрев» ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада», – отметил парламентарий.

    «Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы», – резюмировал собеседник.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle.

    Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров».

    В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).

    Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

    Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы «укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины», подчеркивается в сообщении НАТО. «Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы «разрушить Крымский мост».

    Коментарии (36)
    4 января 2024, 14:35
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в ходе специальной военной операции ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников, поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно сведениям, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, в настоящее время в рядах ВСУ воюет более 1,9 тыс. наемников, было уничтожено 5,9 тыс. иностранцев.

    Всего в ходе СВО на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наемников, свыше 8,5 тыс. из них – из Европы, более 1,7 тыс. – из Азии, более 2,7 тыс. – из Северной и Южной Америки, есть также наемники из Африки, следует из сообщения Минобороны.

    Также в ведомстве сообщили, что ВСУ получили от западных стран свыше 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 единиц ЗРК, более 5,2 тыс. единиц бронетанкового вооружения и свыше 23 тыс. беспилотников. Поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов.

    В Минобороны заявили, что на ВСУ работает больше 500 спутников США и стран НАТО, из них более 70 военных и разведывательных. Кроме того, для обеспечения управления и связи ВСУ задействовано свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы. По его словам, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании.

    Коментарии (10)
    4 января 2024, 21:17
    Генерал ВСУ рассказал о срыве плана Киева атаковать дронами Россию

    Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план по атаке миллионами БПЛА по России

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины не получится атаковать Россию миллионами дронов, выделенные на производство беспилотников средства были разворованы, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    Кривонос назвал «болтливой базарной бабой» министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который много «наобещал» украинцам. По словам генерала в отставке, десятки тысяч и миллионов дронов не заполнят небо над Россией, это миф, передает радио Sputnik.

    Украинский генерал сообщил, что Киев получил от союзников средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не смог запустить необходимые мощности, поскольку деньги были разворованы.

    Ранее ВС России выпустили по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (4)
    4 января 2024, 17:54
    Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом

    Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по Крыму, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства ПВО уничтожили десять украинских ракет над Крымским полуостровом.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ над городом, есть один пострадавший.

    Коментарии (4)
    4 января 2024, 10:18
    На Украине произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры в результате удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар возник на объекте энергетической инфраструктуры в Очакове на юге Украины в результате удара, сообщил глава государственной администрации Николаевской области Виталий Ким.

    Он сообщил, что в четверг утром в результате удара произошло «возгорание на объекте энергетической инфраструктуры». Ким не уточнил тип и название объекта, передает ТАСС.

    Накануне ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники.

    Коментарии (15)
    4 января 2024, 13:23
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба, отвечая на вопрос о том, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы, в интервью CNN отметил, что у Украины нет плана «Б», поскольку все уверены в плане «А», передает РИА «Новости».

    Накануне обозреватель Роберт Кларк сообщил The Telegraph, что Запад начал сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (10)
    5 января 2024, 02:45
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучала в восьми регионах Украины, позднее ее отменили, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Кривом Роге и в удерживаемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (2)
    4 января 2024, 21:53
    Залужный предложил депутатам Рады самим пойти на фронт

    Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт, если ему не обеспечат нужное количество военных, сообщили украинские СМИ.

    Украинский портал «NV.ua» пишет, что Залужный в ходе обсуждения законопроекта о мобилизации на заседании комитета по национальной безопасности Верховной Рады Украины  возмутился тому, что у Киева нет мобилизационного резерва, передает Ura.ru.

    «Мне нужны люди, россияне уже призвали 300 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите, сражайтесь, если не обеспечите», – сказал Залужный, обратившись к депутатам Рады.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

    До этого украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины.

    Коментарии (6)
    4 января 2024, 17:24
    Военные применили дымовую маскировку в Севастополе

    Развожаев: Дымовую маскировку применили военные в Севастополе

    Военные применили дымовую маскировку в Севастополе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные применили табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев предупредил, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты военные применили дымовую маскировку.

    «Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.

    Коментарии (0)
    4 января 2024, 12:30
    Столтенберг созвал 10 января Совет НАТО – Украина

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает 10 января заседание Совета НАТО – Украина на уровне постпредов, сообщили в пресс-службе альянса.

    Отмечается, что заседание созвано по просьбе Киева. Причиной стали «недавние ракетные обстрелы и атаки БПЛА» украинской территории, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и подчеркнул, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется».

    Коментарии (3)
    4 января 2024, 20:18
    ВС России перехватили украинскую ракету С-200 над Липецкой областью

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытались атаковать переоборудованной для поражения наземных целей ракетой С-200 объекты в России, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что системы РЭБ перехватили и сбили украинский беспилотник.

    До этого системы ПВО уничтожили десять ракет над Крымом.

    Коментарии (4)
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