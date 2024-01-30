Депутат Василькова: Химическое производство – драйвер развития экономики

Tекст: Ольга Никитина

«Все базовые отрасли промышленности в той или иной степени потребляют продукцию химического комплекса. Для получения устойчивых результатов в экономике требуются внушительные технологические заделы, квалифицированные кадры и долгосрочные инвестиционные проекты», – заявила депутат на первом в 2024 году заседании Экспертного совета, которое состоялось в стенах Минпромторга.

На заседании в том числе представили прогноз развития ключевых отраслей-потребителей химической продукции.

«В настоящее время члены Экспертного совета совместно с Российским союзом химиков ведут работу по актуализации прогноза развития ключевых отраслей потребления химической продукции для целей актуализации инвестиционных планов химического комплекса страны на период 2024–2036 годов», – сообщила Василькова.

При оценке потребности в продукции химического комплекса со стороны автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей промышленности, как отметили в пресс-службе депутата, планируется учесть, что продукция химического комплекса востребована предприятиями в чистом виде менее чем 50% от общего объема химической продукции, используемой при производстве.

«Зачастую данные предприятия используют продукты переработки химической продукции. При этом данную переработку для предприятий автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей промышленности производят предприятия, подведомственные иным отраслям промышленности», – говорится в сообщении.

Василькова призвала к более тесному взаимодействию между всеми участниками в производственной цепочке вне зависимости от ведомственной принадлежности.

«В этой связи на заседании было принято решение создать в рамках Экспертного совета по развитию химической промышленности рабочую группу, в которую войдут крупнейшие представители смежных отраслей промышленности, потребляющие химическую продукцию и продукты переработки химической продукции (автомобильная промышленность, авиационная промышленность, судостроительная промышленность, производители БПЛА и др.)», – говорится в заявлении.