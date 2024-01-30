Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Минюст США обвинил участников мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана
Министерство юстиции США обвинило участников мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана с целью преследования, похищения и убийства диссидентов и активистов оппозиции, бежавших в Соединенные Штаты, говорится в пресс-релизе ведомства.
Как указано в заявлении, с декабря 2020 года по март 2021 года гражданин Ирана Наджи Шарифи Зиндашти вступил в сговор с двумя состоявшими в мотоклубе гражданами Канады с целью убийства двух жителей штата Мэриленд.
Как заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности министерства юстиции, тех, кто в Иране замышляет убийства на территории США, и преступников, которые с ними сотрудничают, министерство юстиции будет преследовать столько, сколько потребуется и где бы они не находились, передает ТАСС.
Согласно судебным документам, иранец использовал защищенный мессенджер SkyECC для вербовки людей, которые должны были приехать в США для планирования и совершения убийств, бежавших в Соединенные Штаты иранцев.
Ранее гражданин Ирана был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ.