Гражданина Ирана приговорили к смерти за предоставление ЦРУ информации о Сулеймани

Гражданин Ирана был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ, сообщают СМИ.

Reuters со ссылкой на судебные органы Ирана сообщает, что осужденный передавал информацию о местонахождении командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

Напомним, в январе США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.



В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В результате удара Ирана по базам США в Ираке пострадали более 100 американских военнослужащих.