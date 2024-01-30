Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.16 комментариев
Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении
Группировка войск «Восток» в последние сутки пресекла шесть попыток украинских военных провести усиление на Южно-Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Попытки усиления ВСУ на передовых позициях пресекались у Новомихайловки, Приютного и Старомайорского, сказал Гордеев РИА «Новости».
Украинская сторона потеряла до 70 человек и два автомобиля.
Также отражены две атаки ВСУ к северу от Приютного, после этого украинские военные отказались от дальнейшего продвижения.
Артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады теробороны ВСУ у Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления дронами и грузовик с боеприпасами.