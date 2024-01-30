Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Попытки усиления ВСУ на передовых позициях пресекались у Новомихайловки, Приютного и Старомайорского, сказал Гордеев РИА «Новости».

Украинская сторона потеряла до 70 человек и два автомобиля.

Также отражены две атаки ВСУ к северу от Приютного, после этого украинские военные отказались от дальнейшего продвижения.

Артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады теробороны ВСУ у Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления дронами и грузовик с боеприпасами.