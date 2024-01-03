Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.6 комментариев
Слуцкий: Россия ответит ударом возмездия на любую атаку ее территории
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал удары возмездия, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Украине дальнобойные ракеты.
Слуцкий заявил, что если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу «истерической авантюры» Сикорского, Москва будет знать имена политических провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.
«Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», – написал политик в Telegram-канале.
Он отметил, что все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет, потому что на каждый удар Москва будет отвечать ударом возмездия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.
Напомним, Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.