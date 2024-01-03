США: Хуситы выпустили две противокорабельные ракеты в сторону Красного моря

Tекст: Денис Тельманов

«2 января примерно в 21:30 (мск) поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты с контролируемой хуситами части Йемена в сторону южной части Красного моря», – приводит ТАСС сообщение командования.

Отмечается, что в результате атаки ни одному коммерческому судну не был нанесен ущерб. При этом атака хуситов стала 24-й с 19 ноября, подчитали в СЕНТКОМ.

Йеменские хуситы ранее заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в секторе Газа не будет прекращена.

В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

Ранее сообщалось, что группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, однако поразить корабль не удалось.