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    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    36 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    3 января 2024, 07:05

    США: Хуситы выпустили две противокорабельные ракеты в сторону Красного моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили 2 января две баллистические ракеты в сторону южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «2 января примерно в 21:30 (мск) поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты с контролируемой хуситами части Йемена в сторону южной части Красного моря», – приводит ТАСС сообщение командования.

    Отмечается, что в результате атаки ни одному коммерческому судну не был нанесен ущерб. При этом атака хуситов стала 24-й с 19 ноября, подчитали в СЕНТКОМ.

    Йеменские хуситы ранее заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в секторе Газа не будет прекращена.

    В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

    Ранее сообщалось, что группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, однако поразить корабль не удалось.

    2 января 2024, 08:39
    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев

    Al Jazeera: Израильские военные покидают город Дженин после ожесточенных столкновений

    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев
    @ Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия покидает город Дженин на Западном берегу реки Иордан после ожесточенных столкновений с бойцами местного сопротивления, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    По сообщению телеканала, военные Израиля попытались штурмовать лагерь беженцев Дженин, но местное сопротивление вступило с ними в бой к юго-западу от города, вынудив покинуть Ябад, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    2 января 2024, 11:31
    Минобороны отчиталось о формировании двух армий и 50 новых соединений

    Минобороны: В ВС России сформировали две армии и 50 новых соединений в 2023 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две общевойсковые армии, один смешанный авиакорпус, а также 50 соединений и воинских частей сформировано в 2023 году в ВС России, сообщило Минобороны в сборнике, посвященном итогам деятельности в 2023 году.

    Как говорится в документе, сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков, передает ТАСС.

    Ранее близкий к Минобороны источник сообщал, что формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) планируется завершить в марте 2024 года.

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    3 января 2024, 03:06
    Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении

    Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении

    Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций... По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ», – сообщило российское военное ведомство, передает РИА «Новости».

    Командир «Акации» с позывным «Жорик» рассказал, что артиллеристы поддержали парней из пехоты.

    «Наши «птички» обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел», – рассказал «Жорик».

    Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородом 2 января 2024 года были сбиты оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха».

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    2 января 2024, 15:01
    В Израиле скончался экс-глава «Моссад»

    В Израиле скончался глава «Моссад» во время войны Судного дня Цви Замир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году, сообщила канцелярия израильского премьера.

    По сообщению канцелярии, сегодня ночью скончался четвертый глава «Моссада» (1968–1974 годов) Цви Замир, в годы пребывания которого на посту проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с военной угрозой Израилю, кульминацией которой пришлась на начало войны Судного дня, передает РИА «Новости».

    В офисе премьера отметили, что под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.

    Как отметили в канцелярии, под руководством Замира «Моссад» завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом Ангел, с которым он лично участвовал в анализе информации, полученной накануне войны Судного дня и «драматического предупреждения о ее начале», отметили в канцелярии.

    Ранее Израиль рассекретил документы о теракте на мюнхенской Олимпиаде.

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    2 января 2024, 19:51
    РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»

    Минобороны: РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с ПГРК «Тополь» на новейшие «Ярсы», сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что переоснащение РВСН с «Тополей» на «Ярсы» завершено перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области, передает РИА «Новости».

    В Минобороны также заявили, что остались полки, на вооружении которых находится «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом, их перевооружат после 2025 года.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РВСН завершили перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард» и продолжают оснащение комплексом «Ярс».

    Президент России Владимир Путин отметил, что роль ядерной триады резко увеличилась ввиду условий меняющегося характера военных угроз в России.

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    3 января 2024, 02:54
    Макрон отреагировал на израильскую атаку в Ливане

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя атаку израильского беспилотника в Ливане, призвал Израиль избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, «особенно в Ливане».

    «Макрон в ходе разговора с израильским министром и членом кабинета военных действий Бенни Ганцом сказал, что «очень важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане», и что Франция будет продолжать передавать эти сообщения всем сторонам, прямо или косвенно вовлеченным в конфликт в регионе», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

    Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    2 января 2024, 23:16
    Блинкен отложил визит в Тель-Авив

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив, запланированный на следующую неделю, сообщают израильские источники.

    «По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей недели», – передает RT со ссылкой на The Times of Israel.

    При этом источник издания подчеркнул, что перенос визита «не имеет ничего общего» с ударом израильского беспилоника по пригороду Бейрута, в результате чего погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури.

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате атаки израильского беспилотника в Ливане возросло до шести человек. Среди погибших – заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    3 января 2024, 04:48
    ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы

    ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы с подвижной пулеметной установкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые роботы, в том числе наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

    «Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и «Минер БР-1» успешно применяются на двух направлениях спецоперации – это южнодонецкое и запорожское направления», – сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.

    Агентство отмечает, что роботизированная платформа БР-2 используется в зоне спецоперации штурмовыми отрядами Вооруженных сил России. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс «Минер БР-1».

    Также в зоне СВО применяется робот для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил развитие робототехники в России. По словам президента, сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.

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    2 января 2024, 20:10
    Взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла», сообщили источники агентства Reuters.

    В результате взрыва в пригороде Бейрута, по предварительным данным, погиб член руководства ХАМАС Салех аль-Арури после атаки израильского беспилотника, также были уничтожены еще трое активистов, находившихся в здании, передает ТАСС.

    Ранее беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта.

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    2 января 2024, 22:11
    Количество жертв в Ливане возросло до шести человек

    Количество жертв израильского беспилотника в Ливане увеличилось до шести человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших в результате атаки израильского беспилотника на офис палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести человек.

    О росте числа жертв атаки израильского беспилотника сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

    По данным агентства, израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла».

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    3 января 2024, 06:59
    Губернатор Белгородской области вновь объявил о ракетной опасности

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь объявил о ракетной опасности

    Губернатор Белгородской области вновь объявил о ракетной опасности
    @ Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через несколько часов после предыдущей атаки ВСУ.

    «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Точно такое же сообщение Гладков опубликовал накануне в 22 часа. После этого он сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты девять воздушных целей.

    При этом Минобороны России уточнило, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».


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    2 января 2024, 23:54
    ООН назначила заседание Совета Безопасности по палестино-израильскому конфликту

    Заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту назначили на 23 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Безопасности ООН решил провести 23 января заседание высокого уровня, посвященное палестино-израильскому конфликту, заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

    «23 января пройдет заседание высокого уровня, в центре внимания которого будет экономический вопрос, а также ситуация в мире», – приводит ТАСС слова де Ривьера на пресс-конференции, посвященной переходу в январе председательства в СБ ООН к Франции/

    Дипломат добавил, что рассчитывает на участие в предстоящем заседании ряда министров, в том числе из ближневосточных стран, отмечает агентство.

    Во вторник израильский беспилотник совершил атаку на офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

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    3 января 2024, 03:26
    Ростех сообщил о завершении испытаний гусеничной версии ЗРПК «Панцирь»

    Ростех сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь» на гусеничном шасси

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытания модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» подходят к концу, машина соответствует требованиям Минобороны России, сообщила госкорпорация Ростех.

    «Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны России», – приводит заявление Ростеха ТАСС.

    Отмечается, что испытания проводит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации.

    По данным ТАСС, «Панцирь-СМ-СВ» предназначен для прикрытия Сухопутных войск, от базовой версии отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси.

    Благодаря гусеницам комплекс сможет сопровождать и прикрывать объекты от ударов с воздуха на марше по снегу и бездорожью.

    Кроме того, новый «Панцирь» имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.

    «Появление в войсках ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности.

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    3 января 2024, 05:13
    Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении

    Штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми ракетами удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовики Су-25 Воздушно-космических Сил России поразили неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8 опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    В военном ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте – 25 метров.

    После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. При этом все намеченные цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что разведчики группировки «Запад» с помощью FPV-дрона уничтожили на купянском направлении бронеавтомобиль ВСУ, который двигался вдоль лесополосы.

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    3 января 2024, 04:38
    Разведчики «Запада» с помощью дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

    Разведчики группировки «Запад» с помощью FPV-дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны России.

    «Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт», – приводит РИА «Новости» заявление оператора FPV-дрона с позывным «Архитектор».

    По данным бойца, расчет работает ежедневно в поисках новой цели.

    «На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск «Запад» уже не впервые наносят удар в этом квадрате», – рассказал «Архитектор».

    По его словам, подбитая ранее и сожженная расчетом украинская техника находится «буквально в нескольких метрах на дороге», но это не останавливает украинских боевиков, которые  «продолжают ездить по опасным участкам».

    В сообщении Минобороны также отмечается, что боевые дроны в зоне спецоперации «просто незаменимы».

    Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении.

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