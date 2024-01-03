На Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили

Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили ликвидирован на Украине

Tекст: Денис Тельманов

О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»