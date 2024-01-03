Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
На Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили
Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили ликвидирован на Украине
В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.
О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.
Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.
Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.
В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»