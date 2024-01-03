  • Новость часаМинобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»
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    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Названа предварительная причина взрывов в Нью-Йорке
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры
    В Челябинске объявлен в розыск подозреваемый в нападении на бойца СВО мигрант
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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    3 января 2024, 01:20

    На Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили ликвидирован на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

    Коментарии (43)
    2 января 2024, 04:28
    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»

    Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи

    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Как свидетельствуют записи радиоперехватов раненых украинских военных, в вооруженных силах Украины произошла массовая акция нескольких подразделений, отказавшихся от выполнения боевых задач, сообщают информационные агентства.

    Один из раненых, рассказывая о ситуации в подразделении, сообщил, что «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». Такая ситуация наблюдается, по его словам, сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Отправившиеся на задание понесли тяжелые потери, а уже следующая группа украинских военных «отказалась», передает РИА «Новости».

    «Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла, – сказал военный. – А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – «двухсотый», «трехсотый» – а что, зачем (непонятно), они же раскиданные все. А пятая отказалась».

    Другой военный сообщил, что украинское командование велит «быть на месте» всем легкораненым – «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже».

    Напомним, командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказов.

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    2 января 2024, 02:58
    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной

    Отставной полковник СБУ Стариков заявил о множестве российских спутников-шпионов над Украиной

    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной
    @ Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной полковник СБУ Олег Стариков утверждает, что Россия создает над Украиной спутниковую группировку для борьбы с HIMARS и другими западными ракетными системами.

    Стариков заявил, что Россия «запустила большое количество спутников-шпионов», которые «берут» вспышку запускаемой ракеты. По его версии, задачу на запуск спутников поставил лично глава российского государства Владимир Путин. Стариков сказал, что спутники «висят над территорией Украины» и «получают развединформацию». Он обеспокоен тем, что эти спутники позволят России перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, передает РИА «Новости».

    В конце декабря с космодрома Плесецк запустили два военных спутника за неделю. В ноябре запущенный с Плесецка военный спутник также был выведен на орбиту. 27 октября ВКС также запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения.

    Коментарии (32)
    2 января 2024, 06:11
    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного

    Financial Times заявила, что слова Залужного о «тупике» на фронте привели в ярость Зеленского

    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте «зашла в тупик», привело в ярость президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    Как пишет Financial Times, «тупик» – это «запретное слово в правительственных кругах». Отмечается, что в целом Залужный «оставался в стороне от внимания СМИ» и его интервью Economist стало редким исключением. Также Financial Times пишет, что ни военное, ни политическое руководство Украины не хотят нести ответственность за массовый призыв украинцев на фронт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с мнением главкома.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 13:29
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    @ Oleksii Chumachenko/Reuters

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Поставленная цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Кроме предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА, ремонтирующих вооружение и технику ВСУ, удар также пришелся по местам хранения поставляемых киевскому режиму западными странами ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    Он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.

    Отметим, что в конце прошлого года ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (30)
    2 января 2024, 09:53
    В Киеве в пятый раз за сутки прогремели взрывы
    В Киеве в пятый раз за сутки прогремели взрывы
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь произошли в Киеве, сообщает агентство РБК-Украина.

    Согласно сообщению агентства, с полуночи взрывы в украинской столице звучат в пятый раз, передает ТАСС.

    Ранее телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в нескольких районах Киева после многочисленных взрывов.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

    Коментарии (29)
    2 января 2024, 03:59
    Зеленский попросил ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту

    Зеленский захотел «разрушить» Крымский мост с помощью ракет Taurus немецкого производства

    Зеленский попросил ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту
    @ WELT Documentary/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Украины нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам президента Украины, «Россия должна знать», что для ВСУ «это военный объект». Зеленский заявил, что «скорость достижения успеха» украинскими войсками зависит от военной помощи Запада, пишет Economist.

    Напомним, издание пишет, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий. В октябре сообщалось, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

    Коментарии (13)
    2 января 2024, 15:01
    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине

    Посол Франции в Киеве заявил, что Париж изменит формат помощи Украине

    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине
    @ Didier Charre/Union Europeenne/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция намерена сосредоточиться на производстве оружия на Украине, но и поставка военного оборудования пока продолжится, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью France Info.

    Весьер объяснил, что поддержка Франции Киеву будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, но для перехода на другую стратегию потребуется время, передает ТАСС.

    Дипломат заявил, что изменить формат помощи Украине предложила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, она в ближайшее время приедет в Киев.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (16)
    2 января 2024, 05:13
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы и пожары произошли в Киеве и Николаеве, сообщили киевский мэр Виталий Кличко и мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Кличко заявил, что в городе сработали средства ПВО, обломки упали в Деснянском районе, начался пожар. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе. Сенкевич также заявил о пожаре в Николаеве после падения обломков, передает ТАСС.

    В понедельник в столице Украины также произошли взрывы.

    Коментарии (6)
    2 января 2024, 02:30
    Economist заявил, что Зеленский «утратил свой юношеский задор»

    Economist со ссылкой на Зеленского назвал Крым и Черное море «центром притяжения» боевых действий

    Economist заявил, что Зеленский «утратил свой юношеский задор»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский мало что говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, он «утратил свой юношеский задор», пишут СМИ.

    Зеленский утверждает, что подготовиться к украинскому контрнаступлению России помогли «утечки информации». Как пишет Economist, «если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром притяжения» боевых действий в 2024 году, передает РИА «Новости».

    Украинский президент пожаловался, что западные страны «утратили чувство неотложности», а многие жители Украины – «ощущение экзистенциальной угрозы». Как заявил Зеленский, у Украины в 2023 году «возможно, не получилось так, как хотел мир», «возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял».

    По его словам, он не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Также Зеленский считает, что у России якобы не хватает «ракет, боеприпасов или подготовленных войск».

    Напомним, по словам Зеленского, если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно «объявить выборы», изменив конституцию, но придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил.

    Коментарии (15)
    2 января 2024, 16:24
    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада

    Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада

    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press/

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, придется рассчитывать на другой сценарий конфликта, который мы не планировали, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

    Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».

    Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.

    Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.

    Коментарии (15)
    2 января 2024, 18:44
    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий

    TVL: Украина потеряет восточные территории из-за отказа от переговоров с Россией

    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, победа Киева несбыточна, сообщает телеканал TVL.

    В репортаже телеканала отмечается, что желание президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой приведет к потере Киевом еще больше территорий, передает РИА «Новости».

    Также СМИ обращают внимание на колоссальные потери Киева на фронте, в то время как Зеленский отменяет выборы и обещает несбыточную победу. Кроме того, французский канал предположил, что Российская армия готовится к новому масштабному наступлению весной или летом, в результате которого Украине придется «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и принять требования Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.

    Коментарии (10)
    2 января 2024, 20:22
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры

    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) установила адреса и демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу ПВО и показывали локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки, сообщили в СБУ.

    В украинскихз спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, якобы оказались взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».

    В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации уже заблокированы порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала недостатки украинской ПВО и тщательно спланировала операцию.

    СМИ сообщали, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    В Минобороны отчитались, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников.

    Коментарии (14)
    2 января 2024, 20:29
    Премьер Словакии: Россия будет диктовать условия по Украине

    Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Отныне именно Россия, а не ЕС будет диктовать условия в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо каналу ТА-3.

    Фицо считает: западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве, оказалась провальной, передает ТАСС.

    Он убежден, что сейчас ЕС должен быть одним из основных авторов направленных на достижение мира на Украине инициатив, тем не менее но условия будет выдвигать Россия.

    Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.

    Коментарии (9)
    Главное
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий
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    Фицо: Россия будет диктовать условия по Украине
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине
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