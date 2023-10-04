Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России

Tекст: Алексей Дегтярев

Военная и финансовая помощь киевскому режиму все больше зависит от результатов выборов в западных странах, текущая поддержка уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, указал Темницкий в статье Hill, передает РИА «Новости».

По его мнению, никто не гарантирует военную поддержку Украины в будущем. В случае ее ослабления в следующем году Москва может добиться мирного урегулирования, а мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы тот провел переговоры и заключил выгодное для оппонента соглашение.

Как считает Темницкий, чтобы избежать этого, Украине следует «выиграть войну против России в 2023 году».

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