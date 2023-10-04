Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
МВД объявило в розыск главу воюющего на Украине грузинского легиона
Глава воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, привлеченный в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД.
В базе не уточняется, по какой именно статье идет розыск, но указано: Мамулашвили Ушанги Зурабович, национальность: грузин, место рождения: ГССР, Тбилиси, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.