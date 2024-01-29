Три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ сбили над Белгородской областью

Захарова ответила на жалобы участников «голой вечеринки» Ивлеевой

Захарова: Организаторы «голой вечеринки» Ивлеевой сами привлекли к себе внимание

Tекст: Алексей Дегтярев

На фото и видео «четко видно», что организаторы сами пригласили СМИ, там есть камеры телеканалов с официальными лицензиями, указала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее слова, «без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы».

Дипломат отметила, что ее впечатлили публикации на тему «приватного» характера вечеринки, и про то, что кадры с нее «слиты в сеть», а само «закрытое мероприятие» просочилось в интернет, «поневоле» став достоянием общественности.

«Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости, Господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?», – задала риторический вопрос Захарова.

Организаторы, судя по составу присутствовавших медиа, «очень хотели», чтобы о них говорила массовая аудитория, заключила она.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.