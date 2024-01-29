Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ сбили над Белгородской областью
Российская ПВО сбила три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что около 20:30 пресечена попытка со стороны ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Отмечается, что дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.