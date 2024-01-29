Будущий экипаж МКС высоко оценил взаимодействие НАСА и Роскосмоса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал российский космонавт Гребенкин, взаимодействие хорошо с той точки зрения, что это действительно всем может показать, какое есть и каким должно быть сотрудничество между разными странами, передает РИА «Новости».

По его словам, все понимают, что работа в космосе – задача, которую нужно решать сообща, и это необходимо в первую очередь на Земле.

Взаимодействие НАСА и Роскосмоса он назвал связующей ниточкой двух стран и выразил надежду на его расширение.

Его американский коллега, астронавт НАСА Мэттью Доминик рассказал, что ему «нравятся продолжающиеся уже десятилетиями отношения с потрясающей группой людей, с русскими людьми».

Он добавил, что не может описать, насколько ему понравилось в Москве работать с инструкторами, глубоко увлеченными тем, что они делаю. Своего коллегу по экипажу Гребенкина он оценил, как «крепкого как кремень и очень умного».

Командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, борт-инженер Джанетт Эппс и борт-инженер Александр Гребенкин войдут в состав 70-го и 71-го экипажа станции, полет запланирован на начало 2024 года.

Напомним, в начале августа НАСА утвердило восьмой состав экипажа Crew Dragon, куда вошел россиянин Александр Гребенкин.